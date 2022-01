Blau intens que recorda el cel i la mar com a tendència del 2022?

El blau és un dels colors més utilitzats en la decoració d’interiors. També ho és en la moda i en el maquillatge. El blau transmet elegància, frescor, modernitat i senzillesa. És un color que combina amb moltes de les seves pròpies tonalitats. I contrasta estupendament amb altres tantes. Ha estat present en la decoració del 2021… però ja coqueteja amb ser un dels grans colors de la decoració del 2022.

Hi ha moltes tonalitats que pots triar del blau per a decorar els ambients de la llar. Si t’agraden els tons més clars, t’encantarà descobrir totes les tonalitats que trobaràs en aquest color. I si t’agraden els tons foscos, podràs triar entre molts els més elegants. Perquè segons la tonalitat pots crear ambients molt relaxats o molt plens de glamur.

El blau més intens promet convertir-se en un color ideal per a decorar en el 2022. I no sols en els estils decoratius que s’inspiren en els ambients mariners. En la paleta de tonalitats d’aquest color hi ha molts matisos. Des del més intens blau cel, profund i fosc, fins a matisos de celeste i grisenc. Combina amb tants colors que et sorprendrà, i, per descomptat, contrasta amb una altra gran quantitat de colors. I si ve de gust pots crear un ambient monocromàtic en aquest color.

Si parlem de la tonalitat intensa del blau, va bé per a qualsevol espai. Potser no ho és tant en el dormitori infantil, on un altre to es veurà molt bé. Però va molt bé en el saló o el dormitori, en la cuina i el menjador. On tu vulguis crear un entorn atractiu, elegant i modern. Oblida la combinació blava i blanc de sempre, ja no és tan atractiva. Encara que continuï sent infal·lible en ambients de cases de camp o platja. Per als ambients urbans de plena elegància, res com el blau amb negre. Un toc d’emoció i coqueteria, combinar el blau més intens amb el rosa. I el chic total està en la combinació de blau i daurat.

Per Tot Sant Cugat

Font: Decoracion2.com