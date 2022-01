Els ous farcits són ideals per a qualsevol època de l’any i tenen l’avantatge que es poden preparar el dia anterior. Com a entrant, aperitiu o en un bufet de qualsevol esdeveniment, els ous farcits agraden a tothom, es preparen en tot just 20 minuts i et treuen en un moment de qualsevol dificultat. A més són molt versàtils, ja que accepten una infinitat de farciments.

Els que presentem, no obstant això, són els més clàssics.

Per a 6 persones necessitem:

6 ous

Tomàquet fregit (casolà) o de pot

Maionesa

Pebrots vermells

Tonyina

Ceba

Olives negres

Uns altres (al gust) com: anxoves, espàrrecs…

Sal

Preparació

1- En un cassó amb aigua i sal, bullir els ous.

2- Mentrestant, en un bol, barrejar el tomàquet, la ceba picada molt petita, la tonyina i 3 cullerades de maionesa.

3- Quan estiguin els ous cuits, partir-los per la meitat i retirar els rovells.

4- Agafem la meitat del rovells i les afegim també al bol amb la resta d’ingredients i barreja’ls bé fins a obtenir una pasta homogènia.

5- Farceix els ous.

6- Cobreix els ous amb una mica més de maionesa, ratlla la resta de rovells i aboca’ls per damunt i decora amb el pebrot, l’oliva, l’anxova, l’espàrrec, o el que vulguis segons el gust.

Altres opcions

Els ous així mateix accepten un altre tipus de farciments com ara de carn picada, pernil, bacallà, gambes i surimi, etc.