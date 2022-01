La Cambra redissenya la seva web per adaptar-se a les necessitats i interessos dels empresaris

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) presenta el redisseny de la seva web. L’objectiu principal ha estat facilitar la informació i els serveis necessaris a les empreses andorranes, perquè així puguin informar-se d’una àmplia gamma de temes rellevants i d’interès orientats a la professionalització, la dinamització econòmica, l’assessorament i la formació continuada. Amb aquesta, es dona accés a tota la informació de forma ràpida i fàcil amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats dels empresaris. La nova web respon a l’activitat i el propòsit de la Cambra. Per aquest motiu es posen en valor les funcions principals de l’entitat, com són ser un òrgan consultiu i oferir serveis empresarials a Andorra.

El redisseny de la web permet connectar fàcilment les necessitats dels usuaris amb solucions concretes. Tal com diu el President de la Cambra, Josep Maria Mas: “Volem transmetre la nostra voluntat de ser més propers, transparents i accessibles”. A més, com a punt fort es dona visibilitat a l’equip de la Cambra permetent així, crear espais de contacte i de diàleg amb els usuaris, ja sigui per fer gestions concretes, com també per enllaçar els temes del seu interès amb els especialistes de cada tema.

Paral·lelament s’impulsa l’aparat de “l’opinió de la Cambra” on es publiquen articles sobre temes rellevants o d’interès general. Pel que fa a funció consultiva, tal com s’explica a la web, la Cambra és un òrgan consultiu, davant del Consell General, l’Administració en general i altres administracions i institucions públiques, per això es traslladen l’opinió i les propostes del sector empresarial que contribueixin millor a l’economia i la societat andorranes en general.

Pel que fa als serveis empresarials, aquests estan orientats a l’assessorament empresarial, la formació continuada, el servei pel comerç i el turisme, l’anàlisi econòmic, el Cens, i per últim també hi ha el servei d’internacionalització. Cal destacar que com a novetat l’apartat de formacions es troba en un espai únic i exclusiu.