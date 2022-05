bacallà a la llauna

Aquesta és sense cap mena de dubte, una de les receptes més típiques de la cuina catalana. Aquest bacallà es diu així perquè tradicionalment es cuina sobre una llauna (recipient de llautó o metall), encara que si no en tenim, pot realitzar-se perfectament en qualsevol recipient apte per al forn.

Els seus ingredients (per 4 persones) són:

1 kg de bacallà dessalat. Si es compra salat, caldrà deixar-lo durant 48 hores en aigua freda perquè deixi anar tota la sal, renovant l’aigua cada 8 hores aproximadament.

3 grans d’all

julivert picat

1 cullerada de pebre vermell

farina per a arrebossar

got de vi blanc

500 g de mongetes blanques (que podrem deixar la nit anterior en remull).

oli d’oliva verge

Preparació:

-Arrebossarem el bacallà en farina i el fregirem lleugerament per ambdues cares. Escorrerem bé l’oli i retirem.

-En la mateixa paella, fregirem els grans d’all i quan estiguin daurats, afegirem el pebre removent perquè no es cremi.

-A continuació afegirem el julivert i el vi i ho deixarem coure fins que s’evapori el vi.

-Col·locarem el bacallà amb les mongetes en un recipient apte per al forn i cobrirem per damunt amb la salsa resultant en el pas anterior.

-Introduirem en el forn a uns 180 graus durant uns 7-8 minuts.