Substituir la banyera per la dutxa

La substitució de la banyera per una dutxa és una de les reformes més demandades quan ens plantegem reformar el bany.

En l’actualitat, el ritme atrafegat en el qual ens movem no ens permet a penes gaudir d’un bany relaxant, per la qual cosa la banyera deixa de tenir la utilitat d’antany. Per això, les famílies quan els nens creixen, o bé quan la gent es va fent gran i augmenten els problemes de mobilitat, decideixen cada cop més, fer el canvi.

Els avantatges que suposa la dutxa sobre la banyera són:

– S’eviten relliscades i caigudes: tant l’entrada com la sortida a la dutxa són més segures. A més, els models actuals de plats de dutxa solen portar materials antilliscants.

– Es guanya espai: amb la reforma es guanyen alguns metres. Però no tan sols es tracta d’ampliar espai físic, sinó també de la lleugeresa visual que aporta la dutxa, sobretot si col·loquem mampares completament transparents.

– Estalvi de diners: omplir una banyera requereix major quantitat d’aigua, per la qual cosa la nostra butxaca també surt beneficiada.

– Facilitat de neteja: l’accés al seu interior és més fàcil i, per tant, el manteniment es torna una tasca més senzilla.

– Modernitzar: en actualitzar el bany.

Els treballs que impliquen la substitució de la banyera requereixen uns dos o tres dies, ja que a més de l’enrajolat de totes les parets, inclouen els canvis de posició dels desaigües i l’aixeteria per a adaptar-los a les noves necessitats. El preu encara que depèn de la qualitat dels materials triats i de la complexitat del treball, sol oscil·lar de mitjana entre els 1000 i els 2000 euros.

No obstant això, si malgrat tots els avantatges que suposa la dutxa, volem continuar conservant una banyera, valdria la pena considerar el fet de muntar una banyera amb porta. Hi ha fins i tot banyeres amb porta més elevador, per tal de facilitar encara més el bany de les persones d’avançada edat. El tancament de la porta és totalment hermètic i a prova de qualsevol mena de fuita, per la qual cosa es converteix en una bona alternativa per a aquells que volen seguretat i comoditat, però alhora no volen renunciar a donar-se un bon bany relaxant després d’un dur dia de treball.