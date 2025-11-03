Segurament per a la gran majoria de mortals preparar una bona paella, un bon arròs amb tots els seus ingredients, resultarà complicat fer-lo entre setmana si hem de fer front al treball i altres obligacions. Però, ho hi ha excusa per a posar-nos a la cuina durant el cap de setmana o en la nostra jornada festiva. En família o amb els amics, elaborar un saborós arròs ja és motiu de festa grossa. Per a aquesta setmana, la proposta és un arròs a banda.
Ingredients (4 persones)
- 400 g d’arròs
- 1,2 l de fumet de peix (fet amb espines i peix de roca)
- 400 g de rap o lluç tallat a daus
- 200 g de gamba o escamarlà
- 2 sépies o calamars mitjans
- 2 tomàquets madurs
- 2 grans d’all
- 1 ceba (opcional)
- 1 culleradeta de pebre vermell dolç
- 8-10 brins de safrà o colorant alimentari
- Oli d’oliva verge extra
- Sal al gust
Preparació
- El fumet de peix
- En una olla gran, bull les espines, caps i peix de roca amb una mica de ceba i una fulla de llorer. Deixa-ho coure uns 30 minuts i cola-ho.
- Aquest brou serà la base principal de l’arròs.
- El sofregit
- En una cassola ampla (o paella), posa oli d’oliva i sofregeix la sépia o el calamar tallat a trossets.
- Afegeix-hi l’all i la ceba ben picats i, quan siguin daurats, incorpora el tomàquet ratllat.
- Deixa-ho coure lentament fins a obtenir un sofregit fosc i concentrat.
- L’arròs
- Afegeix l’arròs al sofregit i remena un parell de minuts perquè agafi gust.
- Incorpora el pebre vermell dolç i el safrà.
- Afegeix el fumet de peix ben calent (aproximadament 3 parts de fumet per 1 part d’arròs).
- Deixa coure a foc fort 10 minuts i després a foc suau 8 minuts més, sense remenar.
- El peix i el marisc
- Uns 5 minuts abans d’acabar, incorpora el rap i les gambes.
- Ajusta de sal.
- Reposar i servir
- Deixa reposar l’arròs 5 minuts tapat amb un drap net.
- Serveix-lo acompanyat d’un bon allioli.