Arròs a banda

In: Gastronomia
Espectacular paella d'arròs a banda (Pinterest)
Segurament per a la gran majoria de mortals preparar una bona paella, un bon arròs amb tots els seus ingredients, resultarà complicat fer-lo entre setmana si hem de fer front al treball i altres obligacions. Però, ho hi ha excusa per a posar-nos a la cuina durant el cap de setmana o en la nostra jornada festiva. En família o amb els amics, elaborar un saborós arròs ja és motiu de festa grossa. Per a aquesta setmana, la proposta és un arròs a banda.

Ingredients (4 persones)

  • 400 g d’arròs
  • 1,2 l de fumet de peix (fet amb espines i peix de roca)
  • 400 g de rap o lluç tallat a daus
  • 200 g de gamba o escamarlà
  • 2 sépies o calamars mitjans
  • 2 tomàquets madurs
  • 2 grans d’all
  • 1 ceba (opcional)
  • 1 culleradeta de pebre vermell dolç
  • 8-10 brins de safrà o colorant alimentari
  • Oli d’oliva verge extra
  • Sal al gust



Preparació

  1. El fumet de peix
    • En una olla gran, bull les espines, caps i peix de roca amb una mica de ceba i una fulla de llorer. Deixa-ho coure uns 30 minuts i cola-ho.
    • Aquest brou serà la base principal de l’arròs.

  2. El sofregit
    • En una cassola ampla (o paella), posa oli d’oliva i sofregeix la sépia o el calamar tallat a trossets.
    • Afegeix-hi l’all i la ceba ben picats i, quan siguin daurats, incorpora el tomàquet ratllat.
    • Deixa-ho coure lentament fins a obtenir un sofregit fosc i concentrat.

  3. L’arròs
    • Afegeix l’arròs al sofregit i remena un parell de minuts perquè agafi gust.
    • Incorpora el pebre vermell dolç i el safrà.
    • Afegeix el fumet de peix ben calent (aproximadament 3 parts de fumet per 1 part d’arròs).
    • Deixa coure a foc fort 10 minuts i després a foc suau 8 minuts més, sense remenar.

  4. El peix i el marisc
    • Uns 5 minuts abans d’acabar, incorpora el rap i les gambes.
    • Ajusta de sal.

  5. Reposar i servir
    • Deixa reposar l’arròs 5 minuts tapat amb un drap net.
    • Serveix-lo acompanyat d’un bon allioli.

