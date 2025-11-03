Trucs efectius per a netejar la mampara

La mampara és un dels elements del bany que més s’embruta amb el pas del temps. Les gotes d’aigua, el sabó i la calç deixen marques que, si no es tracten bé, acaben fent que el vidre perdi brillantor. Per sort, hi ha mètodes senzills i econòmics per a mantenir-la neta i lluent sense grans esforços. Pren nota dels següents consells que aquí facilitem.
Un dels trucs més útils és aclarir-la amb aigua destil·lada després de cada neteja. En eliminar les sals minerals, s’evita que quedin les típiques taques blanques que deixa l’aigua dura, molt freqüent en moltes llars. Aquesta pràctica també resulta pràctica en dutxes de segona residència, ja que redueix el risc de floridura.
El vinagre blanc de neteja és un altre aliat imprescindible. Diluint-lo a parts iguals amb aigua, es pot aplicar directament sobre el vidre per a eliminar restes de sabó i aconseguir un acabat brillant. Si les taques de calç són més persistents, es pot reforçar amb bicarbonat sòdic: una pasta feta amb vinagre i bicarbonat aplicada uns minuts sobre la superfície ajuda a desfer-les amb facilitat.
Per a les mampares corredisses, convé no oblidar els raïls. Un raspall de dents vell és ideal per a accedir a aquests espais estrets i retirar restes de brutícia.
I per al manteniment diari, res millor que passar una espàtula netejavidres i un drap de microfibra després de cada dutxa: en pocs minuts s’eviten les taques i la mampara es manté impecable.
Per Tot Sant Cugat