Coneixes a Joe Black és una pel·lícula protagonitzada per Brad Pitt, Anthony Hopkins i Claire Forlani, entre altres, de l’any 1998. L’he vist unes quantes vegades en la televisió, amb diferents edats i experiències. L’última? Aquesta setmana passada. Les meves experiències actuals: tinc fills, he estat empresari i he vist a la mort en dues ocasions. Us posaré en context. La mort tria el cos del personatge de Brad Pitt (Joe Black) per a venir a veure en persona a Anthony Hopkins (William Parrish). La filla d’aquest, Claire Forlani (Susan Parrish) s’enamora de Joe Black (la mort) sense saber en realitat qui és.
Veure aquesta pel·lícula sense fills, sense ser empresari o sense haver vist a la mort significa veure-la des de diferents perfils. Igual que en la vida real, si algú et conta alguna cosa que ha viscut, és difícil de comprendre al màxim, si mai t’hi has apropat gens ni mica a allò que et conta. Jo era petit i recordo al meu pare veure aquesta clàssica pel·lícula que solen posar-nos per Nadal, “Que bello és vivir”, i plorar. Li vaig preguntar: per què plores papa? Em va respondre quan siguis gran ho entendràs. Certament, la mateixa pel·lícula segons el que hàgim viscut cadascú ens porta a uns sentiments o a uns altres. I si entens el que et dic, tal vegada et serà més fàcil empatitzar i intentar entendre a una persona quan et conta el que per a ella és un gran problema i tu no ho entens. Reflexiona-ho.
