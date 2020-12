Apple treballa en el seu propi cercador

Segons el rotatiu britànic Financial Times, Apple està desenvolupant, discretament, el seu propi motor de cerques per a substituir al de Google en els seus dispositius mòbils, com l’iPhone.

Des del periòdic connecten aquesta decisió de la companyia de la poma amb la recerca que les autoritats antimonopoli estatunidenques mantenen sobre Google, i en el marc de la qual tenen en el punt de mira els pagaments que la companyia de Mountain View realitza a Apple perquè el seu cercador sigui el que té per defecte el sistema iOS.

Des del mateix Financial Times també han destacat que en l’última versió del sistema d’Apple per a dispositius mòbils ja s’han vist resultats proporcionats pel propi cercador d’Apple, i no pel de Google.

Des del rotatiu també destaquen que, segons l’opinió d’experts en el sector (els noms del qual no explicita), un cercador propi pot donar lloc a una ‘guerra total’ entre totes dues companyies, que ja competeixen en terrenys com els sistemes informàtics, les plataformes mòbils, els navegadors web, o els serveis d’emmagatzematge en el núvol, encara que amb filosofies de comercialització diferents.

Diferents indicis

També citen les ofertes de treball publicades per Apple que al·ludeixen a posicions per a desenvolupar un motor de cerca, com un indici més en aquest sentit. L’increment d’activitat d’Applebot, el crawler de la companyia per a escanejar llocs web, és també un altre dels indicis citats.

Malgrat tot, el moviment podria respondre a potenciar les capacitats de cerca de l’assistent digital Siri (amb el qual Google també competeix amb el seu propi sistema) i, en tot cas, tenir una bala en la recambra en forma de cercador consolidat si, finalment, les autoritats reguladores nord-americanes bloquegen l’acord entre totes dues companyies.

Google abona a Apple entre 8.000 i 12.000 milions de dòlars anuals, la qual cosa podria suposar una autèntica garrotada a l’economia de la de Cupertino. No obstant això, per a enguany, la companyia de la poma espera tenir un benefici net de 55.000 milions de dòlars i, de l’any passat, guarda unes reserves de 81.000 milions, amb el que no li costarà molt sobreposar-se a la pèrdua dels ingressos que li dóna Google, si acaba sent el cas

