Diuen que els accessoris són el millor complement de la roba, i és que amb ells pots transformar qualsevol outfit per més senzill que sigui. És per això, que et deixem tres tendències d’hivern en joieria, segons els experts, per a lluir elegant aquesta temporada.

1. El daurat i pedres de colors

Les arracades llargues amb detalls daurats seran d’allò més recomanades per a aquestes dates, a més d‘aquelles que continguin uns altres dels colors representatius del Nadal: verd i vermell.

2. No oblidis els anells

Moltes vegades ens centrem tant en els collarets, polseres i arracades, que deixem de banda les mans. Decora-les amb anells, estan de tendència, i encara més si optes per un ring stacking (portar diversos d’ells a la mà), ja sigui recorrent al sofisticat layering d’aquestes peces, o portant un anell que destaqui de la resta, que mostri força i determinació.

3. Layering de collarets

Aquesta tendència no deixa d’evolucionar i li dóna al nostre outfit un toc molt chic, fent que la brusa més bàsica, es vegi d’allò més sofisticada.

Per Mujerde10.com