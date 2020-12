Passar el dia a la Fageda d’en Jordà

La fageda d’en Jordà és un bosc de Faigs, el més gran d’Europa, crescut a sobre de la lava del volcà Croscat, un dels més de 40 que formen part de la zona volcànica de la Garrotxa. És una excursió molt aconsellable per a tothom, però sobretot per fer amb nens, per la facilitat de la ruta i per la multitud d’activitats que podem fer aprofitant la sortida. Tot i que qualsevol època és bona per visitar aquest preciós paratge natural, és ara, a la tardor, el moment àlgid per a visitar-lo, per l’espectacular varietat de colors que ens ofereix. Està assentat a uns 550 metres d’altitud, una de les seves característiques més importants, ja que la majoria de zones similars, ho estan al voltant dels 800 metres.

Per arribar-hi, haurem d’agafar la carretera que va d’Olot a Santa Pau, i aproximadament a l’alçada del quilòmetre 4, trobarem un dels dos aparcaments amb què compta la zona volcànica, concretament l’aparcament de Can Serra. Aparcar costa al voltant de 4 euros diaris, però els diners recaptats estan destinats a una bona causa: la conservació de la reserva natural dels volcans i de la Fageda. També en aquest aparcament trobareu un punt d’informació i una zona de pícnic, a part d’altres serveis.

L’altra zona d’aparcament està a l’àrea de Santa Margarida.

La Fageda s’estén al llarg de tres municipis: Olot, Santa Pau i les Preses.

Rutes

Dos són els itineraris principals, que s’inicien des de les dues zones d’aparcament, però que estan enllaçats. El primer, el número 1, de recorregut fàcil i uns 30 minuts només de durada, és per aquelles persones que només volen visitar la Fageda. L’altra, és una ruta circular, anomenada Sender de Joan Maragall i que fa un total d’uns 10 quilòmetres. No obstant, tot i ser més llarg, la seva dificultat no és molt elevada, ja que és bastant pla i només té una mica de desnivell en la pujada de l’església romànica de Sant Miquel de Sacat i en la pujada al cràter de Santa Margarida. Per tant, en ambdós casos, són rutes ideals per fer en família.

Activitats

Tot i això, sempre hi ha l’opció de gaudir de l’experiència des d’un carruatge tirat per cavalls perxerons per uns 10 euros i que conté, a part d’una hora de recorregut per dins la Fageda, d’una explicació de la flora i la fauna de la zona. Aquesta activitat es contracta a la mateixa àrea de Can Serra o a través del mail: reserves@activitats garrotxa.com.

També hi ha l’opció d’un pack que apart de l’activitat anterior, inclou un passeig dins un tren que replica l’anterior ferrocarril que feia la ruta Olot- Girona i des del que s’admira als volcans Turno, Martinyà, Pomareda i Croscat. La durada del recorregut és d’uns 45 minuts i compta amb guia explicativa i un esmorzar en un dels restaurants de la zona.

Dins la Fageda, a més, i aprofitant el dia, podem visitar la fàbrica de la Fageda d’en Jordà, famosa per la qualitat dels seus productes i per ser de les primeres empreses catalanes que va contractar a treballadors en situació d’especial vulnerabilitat.

Val i molt la pena, fer una visita a la Cooperativa, sobretot si vas amb nens, ja que per un preu de 5,50 euros els adults i uns 2,5 els nens, pots visitar la granja i conèixer les vaques, les sales prepart, els vedells i a la sala de munyir. A més, t’expliquen el procés de fabricació dels iogurts, lactis i melmelades i pots fer finalment una degustació.

També, des de la mateixa Cooperativa organitzen sortides i excursions a la Fageda.

Per Eva remolina