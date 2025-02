Visita del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat a la Seu

Tercer i quart per l’esquerra, en primer terme, el conseller Sàmper i l’alcalde Barrera (Aj. la Seu)

Aquest migdia de dissabte l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, acompanyat per regidors i regidores del Consistori, ha rebut la visita del conseller d’Empresa, Treball i Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper. En la seva visita, el conseller Sàmper ha signat al Llibre de la Ciutat, i ha mantingut una reunió amb l’alcalde Barrera i membres de l’equip de govern, on ha remarcat que el Pirineu necessita del suport i ajut del Govern per tal de diversificar la seva economia, tant si és agroalimentària com si és turística.

Respecte a la Seu d’Urgell, Sàmper també ha manifestat que iniciatives com Pirineu Tech Mountain o el 5G, sense oblidar les oportunitats que pugui donar el territori, amb la nova Llei de Muntanya, seran acompanyades pel Departament d’Empresa, Treball i Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.

Per la seva part, Joan Barrera ha agraït la visita del conseller Miquel Sàmper, que ha servit per a parlar sobre temes concrets i d’interès de la Seu i del territori amb l’objectiu de crear noves oportunitats de treball, sobretot per als joves, així com de generar més i millor qualitat de vida a tots els urgellencs i urgellenques.