Jocs en català: «Gimcana per Girona»

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: «Gimcana per Girona».
Vols conèixer Girona? Seràs qui visiti més barris i compri més postals? Amb «Gimcana x Girona» haurem de fer la millor ruta per a visitar com més barris millor i comprar-hi postals. Caldrà administrar els nostres diners, gestionar l’energia per arribar el més lluny possible, utilitzar les cartes de poder en el moment adequat i evitar que la resta de participants ens apartin del nostre camí.
Aquest és un joc de taula del gènere d’estratègia fabricat per JocsFF i recomanat a partir dels 8 anys.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística