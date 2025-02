Es presenta al Consell d’Alcaldes la cartera de serveis de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell

Foto de grup del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell (CCAU)

Les tècniques de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell han presentat aquest divendres al Consell d’Alcaldes la renovada cartera de serveis que s’ofereix en polítiques de joventut i que en els darrers anys ha comportat ampliar l’oferta d’activitats i propostes a diversos municipis de la comarca. Des de l’Oficina Jove s’ha recordat que gestionen molts àmbits d’actuació, que van des de la participació fins a la salut en tots els seus aspectes, passant per educació, formació, treball, lleure, mobilitat internacional o habitatge, entre d’altres.

En paraules de la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, “ara mateix comptem amb un equip de professionals estable i potent que ha donat un impuls a les polítiques de joventut amb la clara voluntat de fer que els nostres joves s’impliquin i actuïn en la vida comunitària”. “Pensem que hem de defugir i combatre la idea que els joves són aliens al seu entorn, perquè són molts els que es volen sentir interpel·lats i participar en propostes, iniciatives, debats… i els hem d’oferir totes les eines possibles perquè ho puguin fer,” ha afegit Lladós.

A banda de repassar els punts més destacats del ple del Consell Comarcal de dijous que ve, s’han debatut diversos temes de l’actualitat diària dels ajuntaments com el servei d’aigua potable, amb la proposta que des de fa uns mesos s’ha començat a parlar d’estudiar la viabilitat d’una gestió mancomunada del servei amb diversos municipis, tot i que aquest tema està en una fase molt embrionària, que haurà d’anar evolucionant.

Han pres part també al Consell d’Alcaldes els responsables de l’Arxiu Comarcal, que han informat d’un projecte POCTEFA liderat per la Universitat de Barcelona en el qual col·laboraran diversos organismes d’Andorra, Catalunya i França, per a poder fer una recerca integral sobre les fonts hidrotermals i la seva explotació com a energia renovable, orientada a la sostenibilitat.

Finalment, s’ha presentat el director del Comissionat per al foment de les polítiques transversals relatives a les relacions interpirinenques, Joan Ganyet, que ha avançat als alcaldes la voluntat que al llarg d’aquest any estigui constituïda una Àrea de Cooperació Reforçada entre els territoris de l’Alt Pirineu i Aran, Andorra i Arieja com a pas previ a la creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial que permeti estrènyer al màxim la col·laboració en tots els àmbits entre tota la zona pirinenca.