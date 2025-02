La CUP, contrària a la tala d’arbres a la llera del riu Segre a la Seu

Una de les zones on s’ha intervingut a la llera del riu Segre (Aj. la Seu)

La CUP de la Seu d’Urgell s’ha mostrat en contra de l’aclarida selectiva de vegetació que l’Ajuntament ha encetat aquests dies a la llera del riu Segre. Segons afirma el grup municipal, l’acció que es duu a terme “no segueix les recomanacions de bones pràctiques publicades per l’organisme competent del riu, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre”. En un comunicat, la CUP sosté que “des de fa molts anys i fins ara la política en relació a la gestió del riu ha estat la de renaturalitzar l’espai, amb actuacions puntuals sobre plantes invasores i permetent la pastura de cavalls”, i creuen que ara “hi ha hagut un canvi en la gestió” que veuen “preocupant”.

La formació política addueix que “un hàbitat triga molts anys a conformar-se, a madurar i a establir les seves pròpies relacions ecològiques entre animals i plantes, que a més ens aporten diferents serveis als humans” que, afirmen, “no es paguen amb diners”. En aquest sentit, opinen que “l’hàbitat no s’hauria de sotmetre a les decisions d’un govern o altre” i que “cal una planificació a llarg termini en base a la importància del riu com a hàbitat i connector ecològic i als usos i necessitats del veïnat”.

Pel que fa a la tala d’arbres, des de la CUP han dit que entre les recomanacions que fa la CHE, i que creuen que s’incompleixen, hi ha les de “deixar més vegetació a la vora de l’aigua, per a preservar caus i nius, i fer la tala selectiva més lluny de l’aigua”. D’altra banda, consideren que “s’ha sobrepassat el límit de no afectar a més del 30% dels brots” i que “tampoc no s’han deixat restes vegetals ni alguns arbres morts dempeus com a refugi de fauna”.

Sobre la necessitat de mantenir la llera neta per a prevenir els danys d’una possible riuada, com la que va afectar greument el municipi i la comarca l’any 1982, el partit afirma que s’hi pot “fer front amb la planificació d’usos pertinent, tot comprenent i assumint que les riberes s’inunden periòdicament”. Concretament, la CUP creu que “no s’ha d’autoritzar usos de difícil, o molt cara, reposició en cas de riuada”, i indiquen que “aquesta prevenció és, a la llarga, més eficaç que no pas intentar controlar els cicles naturals amb despeses periòdiques sobre la vegetació del propi riu”. Unes despeses, hi afegeixen, “que si bé pretenen evitar un tap de vegetació també produeixen, a més d’un perjudici ecològic, que l’aigua corri més ràpid i traslladi els problemes de la riuada aigües avall, tot aportant més corrent d’aigua cap als pobles del sud de l’Urgellet”.





L’equip de govern recorda que cal mantenir la capacitat de desguàs del riu

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en canvi, defensen que l’acció d’aquests dies era necessària des de fa temps per a “mantenir la capacitat de desguàs del riu en cas de pluges torrencials”. L’equip de govern (Compromís) remarca que “l’actual repte és combinar una sostenibilitat ambiental, molt desitjable, amb la seguretat de les persones i els béns materials potencialment derivats d’avingudes extraordinàries”. A més a més, remarquen que aquests treballs compten amb els permisos pertinents tant de la CHE mateix com de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’alcalde, Joan Barrera, ha recordat que aquests treballs es fan per a prevenir els possibles danys d’un aiguat greu com el que va afectar la Seu, tota la plana de l’Urgellet i d’altres àrees del Pirineu, i que ha estat el més greu de les darreres dècades. Aquell episodi ja va propiciar una resposta de reordenació territorial i canalització de 4 quilòmetres del riu Segre, entre els ponts d’Alàs i de la Palanca.