Victòria balsàmica del BC Andorra després d’un últim quart per a emmarcar (88-62)

Un gran Maric, així com un gran Montero han contribuït a la victòria de l’Andorra contra el Granada (ACB)

Tocava gaudir d’un matx així, 88-62. El BC Andorra segueix apropant-se a l’objectiu de la permanència, després de la clara victòria d’aquest diumenge, en un pavelló del Govern que feia goig, contra el Covirán Granada, rival directe en la lluita per la permanència a l’ACB, en un partit en què els andorrans han dominat pràcticament de principi a fi.

El partit ha començat costa amunt per als tricolors, amb un Granada que trobava cistella amb molta facilitat de la mà d’un Jacob Wiley que ha fet 10 punts només en el primer quart. El tècnic local, Natxo Lezkano, ha aconseguit ajustar les errades defensives i el partit ha canviat com un mitjó després d’una bona dutxa, amb un Tyson Pérez que ha fet l’esmaixada de la jornada i un Marin Maric espectacular. El pivot s’ha hagut de multiplicar per la baixa de Felipe dos Anjos i ha acabat amb dobles figures, amb 18 punts i 10 rebots per un 26 de valoració. Així, els del Principat han aconseguit capgirar el resultat i marxar a la fi del primer quart per davant amb un 21-17.

Al segon quart s’ha mantingut la igualtat i les bones defenses pels dos equips, el parcial del segon quart ha acabat amb un 14-15 pels de Pablo Pin, que han marxat 3 punts avall al descans amb el 35-32, i això que els àrbitres no han donat el triple final de camp a camp de Jean Montero. Han considerat que era fora de temps després de veure la jugada a l’instant replay.

Al tercer quart s’ha jugat al son de Jean Montero, que s’ho ha passat d’allò més bé repartint joc i anotant, la connexió Montero-Maric feia molt mal a un Granada que es mantenia amb alguna opció al partit gràcies a un Kwan Cheatham encertat des de la línia del triple. Amb el 55-46 s’arribava a la fi del tercer quart.

En l’últim quart ha arribat “la llevantada” dels andorrans que s’ho emportaven tot. Tots els triples que no entraven durant la resta dels tres quarts d’encontre, han entrat en aquest últim, començant per un 3+1 de Tobias Borg al principi d’aquest darrer període i que ha acabat de trencar el partit. Jerrick Harding per a l’Andorra s’ha posat entremaliat i ha acabat amb 20 punts. Els jugadors s’ho passaven bé a la pista i això es notava a la grada d’un Poliesportiu d’Andorra que ha acabat fent l’onada, per a finalitzar el partit amb una esmaixada del més baixet de la classe, l’espectacular Jean Montero.

Victòria i diferència d’anotació particular a favor del BC Andorra contra el Granada (entre la primera i segona volta) molt important per als de Lezcano que es posen amb 10 victòries, 3 per sobre del descens, a falta de 6 jornades per al final.

El proper partit dels tricolors serà a fora, contra el conjunt illenc del Gran Canaria, el diumenge 14 d’abril, a les 18 hores. Rival més que difícil. La permanència, però, cada cop més a prop.





Anotadors del BC Andorra: Tyson Pérez (12), Jean Montero (15), Jerrick Harding (20), Stan Okoye (4), Marin Maric (18), Mihajlo Andric (3), Rafa Luz (8), Juan Rubio (0), Tobias Borg (4), Nacho Llovet (4).

Anotadors del Granada: Kwan Cheatham (18), Elias Valtonen (9), Lluis Costa (4), Jacob Wiley (10), David Kramer (8), Malik Dime (0), Jonathan Rouselle (7), Christian Díaz (0), Pere Tomás (6), Diego Iriarte (0), Will Barton (0).