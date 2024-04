La Seu: Un taller d’escriptura creativa per a contes infantils, activitat complementària del Premi Joles Sennell

Cartell del taller d’escriptura creativa per a contes infantils

El Premi Joles Sennell, organitzat per la Biblioteca Sant Agustí i RàdioSeu, es complementarà enguany amb un taller d’escriptura creativa per a contes infantils. La iniciativa anirà a càrrec de l’escriptora Ester Farran i es desenvoluparà durant quatre divendres del mes d’abril (13, 20 i 27) i un del mes de maig (3). La durada de l’activitat serà de dues hores cada sessió, de les 18.30 a les 20.30 h.

El contingut del taller, promogut per la biblioteca urgellenca, treballarà els diversos elements que intervenen en una història: la idea, l’argument, els personatges, el narrador, el temps narratiu, el llenguatge, la narració, la descripció i els diàlegs. Les places són limitades i cal inscriure-s’hi prèviament al correu biblioseu@aj-laseu.cat.

El Premi Joles Sennell de contes infantils es va convocar fa unes setmanes i el termini per a presentar-hi originals finalitza el 5 de maig. Les bases estableixen cinc categories de participació segons l’edat dels autors: categoria A (10-11 anys), B (12-13 anys), C (14-15 anys), D (16-17 anys) i categoria E (a partir de 18 anys). Els contes que participin en el concurs, de temàtica lliure, han de ser en català, inèdits i no haver estat premiats en cap altres esdeveniment literari.

La presentació dels originals s’ha fer de manera telemàtica. Per a qualsevol dubte sobre la presentació dels contes, es pot contactar amb la Biblioteca Sant Agustí (biblioseu@aj-laseu.cat) o bé amb RàdioSeu (radioseu@radioseu.cat).

BASES DEL PREMI JOLES SENNELL 2024





Més de 4.300 euros en premis

Els premis del concurs literari sumen més de 4.300 euros. En cada categoria s’atorgaran dos premis, a banda dels accèssits que decideixi el jurat. El guardó amb més dotació és el de la categoria E (adults, a partir de 18 anys) amb un premi de 1.300 euros per gentilesa de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, un e-book gentilesa del Servei Educatiu de l’Alt Urgell (130 euros), una entrada doble per un concert del FeMAP (50 euros) i una subscripció bianual a la revista Cadí-Pedraforca (48 euros). El finalista d’aquesta mateixa categoria rebrà 500 euros també per gentilesa de l’Ajuntament de la Seu.

Amb l’objectiu d’esperonar als alumnes a escriure per a aquest concurs literari, les escoles i instituts que aportin 10 o més contes al certamen rebran un lot de llibres, mentre que les escoles que formin part d’una ZER Comarcal l’obtindran també si n’aporten 5 o més.





Patrocinadors i col·laboradors

El Premi Joles Sennell, organitzat per la Biblioteca Sant Agustí i RàdioSeu, compta també amb la implicació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Servei Educatiu de l’Alt Urgell, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura i diverses empreses de la ciutat: Fustes Grau i Grau, Microseu i la Mútua de l’Alt Pirineu. A més, en el certamen hi col·laboren Cinemes Guiu, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), la Revista Cadí-Pedraforca, les llibreries 4 Fulls, Carlin-GoPrinters, El Refugi, La Salvat, Papers, MeteoPirineus i Purgimon, a més d’Edicions Salòria, Pepe i Dalda Joguets i la Central de Biblioteques de Lleida del Departament de Cultura.