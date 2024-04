Les ciclistes de l’Andona Team creixen a cada cursa

Esquerra, centre i dreta, les ciclistes de l’Andona controlen el pilot (Andona Team)

La Copa Catalana femenina de Ciclisme 2024 s’ha iniciat amb gran èxit al Prat de Llobregat, municipi del Baix Llobregat, sent la cita principal del calendari de carretera català aquest diumenge, 7 d’abril. La prova inaugural de la temporada ha reunit més de 80 ciclistes a la competició. El circuit programat i afectat pel vent i amb poc desnivell a la zona del Delta del Llobregat, ha creat una cursa ràpida i molt tècnica on un grup d’escapades ha lluitat pel triomf.

L’equip d’Andona, amb 13 participants en categories junior, sub23, elit i màster 30 i 40, ha destacat en la cursa. Tot i les dificultats com la caiguda d’Anna Albalat i una avaria mecànica de Raquel Balboa, la resta de l’equip ha mantingut una lluita ferma fins al final, demostrant que en cada carrera s’agafa experiència i el conjunt es consolida com a equip, com a ciclistes.

Respecte als resultats, s’han obtingut posicions rellevants a les diferents categories, destacant a Miren, Elisabet, Maria i Esther que van poder entrar a meta a 3’19” de les 5 escapades disputant l’esprint al pilot perseguidor.





Resultats de les ciclistes andorranes

Mirentxu Miquel (7a en categoria elit i 10a en la general)

Elisabet Boixaderas (9a en categoria elit)

Maria Lluelles (10a en categoria elit)

Esther Piquer (11a en categoria elit)

Laia Sebastià (15a en categoria elit)

Sílvia Zúñiga (16a en categoria elit)

Laia Gómez (5a en categoria sub-23)

Anna Elvira (23a en categoria elit)

Ares Rovira (6a en categoria júnior)

Keren Potash (5a en categoria màster)

Maria Jesús Martínez (13a en categoria màster)

La francesa Marie Gielen (Primeau Vélo-Groupe Abadie) ha guanyat en un emocionant esprint final, consolidant la importància de la Copa Catalana en el panorama ciclista internacional.