Avui Joan Verdú ha disputat la primera de les dues cites programades a Kirchberg (Àustria) amb motiu de la Copa d’Europa de gegant. L’andorrà ha estat 42è.

Amb el dorsal 52, Verdú ha estat 42è finalment amb un temps total de 1.37.54, a 3.44 del guanyador, que ha sigut l’austríac Stefan Brennsteiner amb 1.34.10. L’esquiador andorrà ha marcat el 51è temps en la primera mànega amb +2.18 (48.72), mentre que en la segona ha assolit un millor resultat per recuperar posicions en la classificació final. En la segona mànega, el seu temps de 48.82 el deixava en la 38ª plaça de la mànega. Finalment, el temps total el deixava 42è.

Demà es disputa el segon gegant d’aquesta Copa d’Europa.

Mijares, 63a a la segona Copa d’Europa de Zell am See

L’estació austríaca de Zell am See ha estat l’escenari avui del segon eslàlom de la Copa d’Europa femenina, amb Carla Mijares. L’andorrana no ha pogut classificar-se per a la segona mànega en ser 63a en la primera.

Mijares, que el dia anterior havia finalitzat 41a, avui ha estat 63a després que en la primera mànega fes 46.88. El seu temps acabava a 5.70 del millor registre, i a 1.09 de la classificació per a la segona mànega, la qual la tancava en la 60a posició la russa Anastasiia Silanteva amb 45.79.

Xoque Bellsolà, entrenador: “No ha agafat la quali. No ha entrat en cap moment al ritme d’un traçat que s’ha mogut molt més que ahir. Ha estat una bona experiència i ara toca recuperar de l’última setmana i anar a pel gegant de Courmayeur”.

Roger Bartumeu, 23è al segon eslàlom FIS de Valgrisenche

L’estació italiana de Valgrisenche ha acollit avui el segon dels eslàloms FIS amb els joves corredors de la FAE. Roger Bartumeu ha estat 23è amb el dorsal 77.

En una altra jornada amb dorsals molt alts, Roger Bartumeu ha estat l’únic que ha pogut completar la cursa d’avui a Valgrisenche. Ha estat 23è amb 1.32.54, a 6.60 del vencedor, que ha sigut el francès Steven Amiez, amb 1.25.94. Per la seva part, Ty Acosta no ha pogut finalitzar la segona mànega, mentre que Robert Ferrari no ha arribat al final de la primera.

Xènia Rodriguez, 25a a l’eslàlom FIS de Gressoney

Avui s’ha disputat un primer eslàlom FIS a l’estació de Gressoney-la-Trinité, amb l’equip femení de joves.

Xènia Rodriguez ha estat l’única en finalitzar la cursa en ser 25ª amb 1.29.55, a 10.05 de la vencedora, la italiana Michela Azzola (1.19.50). Iria Medina ha estat desqualificada en la segona mànega, mentre que no ha superat la primera Jèssica Núñez.

Demà es disputa un segon eslàlom a la mateixa estació.

