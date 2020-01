Irineu Esteve acumula ja sis top20 en la Copa del Món. L’últim ha estat avui, a Nove Mesto (República Txeca), quan ha estat 12è en els 15 quilòmetres patinadors.

El fondista andorrà ha tornat a demostrar que està entre els millors del circuit mundial i ho ha fet a una prova exigent amb la victòria del rus Alexander Bolshunov. El temps del rus ha estat de 33.45,0, i només 1.31,7 més tard ha aturat el crono Irineu Esteve. El temps de l’andorrà en meta era de 35.16,7.

Amb aquest, són sis les vegades que el fondista andorrà se situa entre els 20 primers a la Copa del Món. Aquesta temporada ja ho ha fet en dues ocasions, en el Tour d’Ski, quan assolia una 8ª i una 16ª plaça a Val di Fiemme. La temporada passada aconseguia ser 9è a Falum (Suècia), mentre que en el 2018 va ser 19è a Bertostolen (Noruega) i 20è a Lillehammer (Noruega).

Joan Erola, entrenador: “Veníem a Nove Mesto després del Tour d’Ski i era una mica una incògnita per veure si havia recuperat bé les curses del Tour. A casa crec que ha estat bé, només un parell de dies que es va notar més dèbil, però vam fer recuperació i aquí ha arribat recuperat. Avui ha fet una cursa súper bona, de les millors. D’entre l’any passat i aquest any, aquesta serà entre les dos o tres millors curses que ha fet. Estem molt contents, per la cursa i perquè ha recuperat bé, però sobretot perquè s’està consolidant en aquestes posicions de top20 en aquesta època de l’any. Després, també és positiu que demà sortim en bona posició de cara a la pursuit, que surt 12è. Serà complicat demà perquè és en clàssic, les condicions seran difícils perquè a més està nevant i a nivell d’enceratge serà difícil. Però a veure com respon i a veure si li podem donar el millor material possible. Voldria ressaltar el treball d’avui de l’equip tècnic, perquè teníem un material molt bo, tant Iri com Imanol Rojo, que el tenim agregat a l’equip i també ha fet un top30 avui. Estem molt contents i ara a preparar la cursa de demà”.

Vila obté el seu millor resultat en Copa d’Europa: 14a

Avui s’ha disputat a Pragelato (Itàlia) la primera prova de la Copa d’Europa femenina, amb Carola Vila en la línia de sortida de la primera prova, els 15km clàssic amb sortida mass start. L’andorrana ha acabat assolint el seu millor resultat en la categoria, amb la 14a posició.

Vila ha sabut lluitar entre totes les favorites per situar-se entre les millors i finalitzar en la 14ª plaça, el que suposa el seu millor resultat en aquesta competició. Ho ha fet amb un temps de 51.51,2, a 2.42,2 de la guanyadora, la canadenca Dahria Beatty, que ha guanyat la cursa amb 49.09,0.

Demà es disputen els 5km patinadors.

Laura Orgué, entrenadora: “Ha aconseguit el seu millor resultat en aquesta competició. Seguim en progressió. Aquesta vegada, en la primera distància ‘llarga’ de l’any -15km- i també en sortida en massa. El circuit era molt dur ja que era el de Torí 2006. Competeix molt bé i va trobant el seu lloc com a sènior en aquestes competicions”.

FAE