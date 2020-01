Carlitos Aguareles ha disputat avui la Copa d’Europa d’slopestyle a l’estació francesa de Vars. L’andorrà no ha pogut entrar en la zona de punts.

Aguareles ha finalitzat en la 35ª posició i no ha estat possible puntuar.

A la primera ronda de les qualificacions, l’andorrà ha fet un exercici per assegurar, però no ha estat suficient. A la segona, ha anat a per totes, però ha comès una errada als salts que no li ha permès puntuar.

FAE