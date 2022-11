Varis detinguts els darrers dies, 3 d’ells per agressions: a una dona, a un policia i al client d’un bar

La Policia ha detingut la matinada d’aquest divendres un home, veí del Principat, de 32 anys, com a presumpte autor de delictes contra la funció pública, desobediència, contra la llibertat, i contra la integritat física i moral després que el personal d’un restaurant d’Andorra la Vella requerís els agents perquè l’home estava molt alterat. Quan van arribar a l’establiment, aquest, va reaccionar de manera desproporcionada desobeint els policies i, un cop arrestat, els va amenaçar i va propinar un cop de cap a la cara a un d’ells.

Aquesta setmana la Policia també va detenir un altre home, veí de les valls, de 49 anys d’edat, perquè, durant una discussió dilluns a la tarda en un bar de Sant Julià, va llançar presumptament una cadira al cap a l’altra part implicada causant-li una ferida.

Dijous es va detenir un home, veí d’Andorra, de 33 anys, a Canillo, com a presumpte autor d’un altre delicte contra la integritat física i moral, en aquest cas en l’àmbit domèstic (violència de gènere) després d’agredir la seva parella, a qui també hauria amenaçat.

Altres detencions:

D’altra banda, aquesta setmana la Policia ha arrestat un home no resident, de 38 anys, a la frontera del riu Runer per introduir 0,5 grams de cocaïna i un home, veí del Principat, de 30 anys d’edat, per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,74.

També s’ha detingut un no resident, de 40 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per presentar al Servei d’Immigració un document fals sobre la seva activitat laboral. L’arrestat cursava una sol·licitud per a obtenir l’autorització de residència i treball.

Un altre home, no resident, de 25 anys, va ser detingut els darrers dies després que, en un control, els agents constatessin que s’havia identificat anteriorment amb una altra identitat. L’home, a més, tenia una ordre d’expulsió administrativa.