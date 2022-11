De gener a octubre s’han atès 286 dones al Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere

El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional contra la violència envers les dones i, per aquest motiu, avui divendres s’han exposat les dades i el balanç de les accions dutes a terme per part del Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere (SAVVG). La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, han ressaltat la importància de la prevenció i de la sensibilització.

Precisament, Porras ha presentat el Pla integral sobre la victimització secundària, un document destinat als professionals que intervenen en violència de gènere, persones amb discapacitat, persones LGTBIQ+, persones nouvingudes, infància, adolescència o gent gran. Al pla es recullen les bones pràctiques a aplicar en l’atenció i en la intervenció d’aquests casos. “Ara el farem arribar a tots els departaments i actors concernits i el 2023 iniciarem les formacions específiques”, ha apuntat, recordant que ja es disposa de la Guia de col·laboració en casos de violència de gènere i domèstica.

Pel que fa a les accions de la campanya del 25-N d’enguany, la cap d’àrea ha anunciat que s’han elaborat dos adhesius per tal de sensibilitzar sobre les violències sexuals que pateixen les dones en contextos d’oci. Sota l’eslògan, ‘No t’equivoquis. És violència’, Igualtat ja ha començat a distribuir els adhesius – destinats tant al públic femení com al masculí– pels locals i establiments d’oci nocturn de tot el país.

Una altra iniciativa, de la mateixa manera que es va fer l’any passat, és la incorporació de dues frases als panells lumínics de circulació del país, principalment durant la jornada del 25-N i el cap de setmana següent, concretament les frases són “25N contra la violència cap a la dona” i “Andorra país lliure de violències”. Aquestes dues frases s’han traduït també al castellà, francès i anglès.

En paral·lel, Mireia Porras ha recordat que al llarg del 2022 s’han realitzat diferents formacions específiques a professionals en matèria de violència de gènere. Alhora, també s’han iniciat, per al curs escolar 2022-2023, els tallers preventius sobre assetjament i violència de gènere als centres educatius.

Pel que fa a la convocatòria de subvencions per a projectes d’igualtat de gènere per a empreses i associacions d’Andorra i sense ànim de lucre, durant la presentació s’ha recordat que, enguany, s’han atorgat aquests ajuts per tercera vegada amb un total de 41.293,757 euros repartits entre nou entitats.

El SAVVG atén un total de 286 casos entre gener i octubre del 2022

En relació amb les dades, entre el gener i l’octubre del 2022 s’han atès un total de 286 dones al Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere, de les quals 135 casos són nous d’enguany i 151 són casos de prevalença que ja van acudir al SAVVG i que es continuen tractant. Durant tot l’any passat es van atendre 117 casos nous. És a dir, aquest any de gener a octubre han entrat més casos nous, tot i que els casos de prevalença són menys que l’any passat.

Porras ha apuntat que totes les dones ateses pateixen maltractament psicològic i, en menor mesura, altres tipus de maltractaments com ara el físic, econòmic, ambiental o sexual. La cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat també ha assenyalat que la franja d’edat més comuna entre les dones que acudeixen al servei és de 40 a 51 anys i de 28 a 39 anys, seguida de 18 a 27 anys.

Per últim, s’han atorgat un total de 141.719,7 euros a 59 famílies per a cobrir necessitats bàsiques, activitats extraescolars específiques o per a garantir el procés de recuperació, entre d’altres.