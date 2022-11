Mauco presenta la primera miniexcavadora híbrida d’Andorra per a treballar amb 0% emissions

Aquest divendres, Mauco, ha presentat a Andorra la primera miniexcavadora híbrida en operació al Principat, una màquina que permetrà augmentar molt el rendiment en treballs que es desenvolupin en espais tancats. A l’acte, que s’ha celebrat a l’Edifici Mauco a la Urbanització Prat del Salt d’Encamp, hi ha assistit una vintena de professionals del sector de la construcció.

Aquests clients han estat els primers de veure en acció l’excavadora híbrida. El model sobre erugues 803 Dual Power del fabricant Wacker Neuson ofereix avantatges únics per al seu funcionament en espais sensibles a les emissions de gasos i que requereixin d’una gran potència. Quan es connecta al grup d’accionament electrohidràulic, l’excavadora segueix treballant amb 0% emissions de gasos i amb el mateix rendiment.

Aquesta innovació facilita les tasques d’excavació, retirada de runes i ús del martell hidràulic a qualsevol projecte que transcorri a l’interior d’un edifici, ja que no s’hi produeix acumulació de gasos, o en una zona urbana on hi hagi restricció de contaminants. En altres situacions la miniexcavadora pot operar amb el motor dièsel existent.

Els assistents a la demostració i formació d’avui divendres han valorat molt positivament la versatilitat i la potència que aquest model de Wacker Neuson els proporciona. A més, gràcies al seu ample reduït de només 700 mm, el vehicle pot passar sense problemes per les portes interiors i accedir a qualsevol instal·lació, mentre que les seves erugues de goma protegeixen el paviment.

La unitat exhibida ja té destinatari, una empresa constructora del Principat.