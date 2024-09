Varietat d’arrossos

Diferents tipus d’arròs (Getty images)

L’arròs és un aliment bàsic en moltes cultures i una part essencial de la dieta mediterrània. És habitual trobar diferents tipus i varietats d’arrossos, cadascun amb les seves particularitats i usos culinaris. Aquests que mostrem a continuació són els més comuns segons la seva forma del gra:

Arròs de gra curt: Aquest tipus d’arròs té un gra petit i rodó. És molt utilitzat per a preparar plats com el risotto o la paella, ja que té una capacitat elevada d’absorció de líquids i es torna cremós durant la cocció. Un exemple d’aquesta varietat és l’arròs Bomba, molt apreciat per la seva capacitat d’absorbir els sabors.

Arròs de gra mitjà: Té un gra de mida intermèdia entre el curt i el llarg. És adequat per a plats on es vol una consistència suau, però amb certa fermesa. Sovint s’utilitza per a sopes i plats de mar i muntanya.

Arròs de gra llarg: Aquest tipus d’arròs té un gra fi i llarg. És més esponjós i no s’enganxa tant com els altres tipus d’arròs, la qual cosa el fa perfecte per a amanides i guarnicions. Un exemple d’aquesta varietat és l’arròs Basmati, molt utilitzat en la cuina índia.





Quant a les varietats, podem trobar:

Arròs Bomba: Una de les varietats més conegudes i utilitzades a la zona mediterrània. L’arròs Bomba és ideal per a la paella, ja que té la capacitat de mantenir la seva estructura i no es passa fàcilment. Té un alt poder d’absorció de líquids, la qual cosa fa que els plats tinguin més sabor.

Arròs Carnaroli: Aquesta varietat italiana és la preferida per a fer risotto. Els seus grans alliberaran midó durant la cocció, resultant en una textura cremosa. A més, el Carnaroli té una alta resistència a passar-se, mantenint una bona consistència.

Arròs Arborio: Una altra varietat utilitzada per al risotto, l’Arborio també allibera midó durant la cocció, però amb una textura una mica més ferma que el Carnaroli.

Arròs Senia: És una varietat tradicional de les Terres de l’Ebre i el Delta de l’Ebre. Es caracteritza per tenir una bona capacitat d’absorció de sabors i és ideal per a arrossos caldosos i melosos.

Arròs Basmati: Originari de l’Índia, aquest arròs de gra llarg té una aroma característica i una textura esponjosa. És ideal per a plats asiàtics i amanides fredes.

Arròs integral: Aquesta varietat conserva el segó, la capa exterior del gra, i per això és més nutritiu que l’arròs blanc. Té un temps de cocció més llarg, però és una bona opció per a una alimentació més saludable.

Arròs salvatge: Tot i que tècnicament no és un arròs, sinó la llavor d’una planta aquàtica, l’arròs salvatge té un sabor distintiu i una textura cruixent. Sovint es mescla amb altres arrossos per a donar varietat de textures i sabors als plats.