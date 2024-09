Tendències en decoració i disseny d’interiors

L’interior d’una casa decorada amb tons càlids

Al dinàmic món del disseny d’interiors, les tendències evolucionen constantment, oferint noves formes de transformar els nostres espais vitals. L’any 2024, els experts han identificat una sèrie de tendències que prometen redefinir l’estil i la funcionalitat de les nostres llars. Des de formes primitives i materials naturals fins a l’elegància del color pebre negre i la tornada dels “conversation pits”, aquestes són algunes de les tendències més destacades en decoració i disseny d’interiors que estan marcant l’any.

Les formes primitives ressorgeixen en la decoració d’interiors, amb un enfocament en cases fetes amb materials naturals que evoquen una connexió amb la terra i l’artesania tradicional.

Les parets revestides amb ceràmics estan guanyant popularitat com una tendència moderna a la decoració d’interiors. Aquest material, tradicionalment reservat per a terres, ara puja per les parets per a crear efectes visuals impressionants i aportar un toc distintiu a diversos espais de la llar.

Els tancaments de vidre interiors han esdevingut una tendència en apogeu en el disseny d’interiors. Reemplaçar les tradicionals portes de pas per aquests tancaments no sols uneix visualment els diferents espais de la casa, sinó que també potencia la lluminositat natural, creant ambients més amplis i oberts.

Els colors pastel s’imposen a mobles i parets, creant ambients lluminosos i plens de vitalitat. Aquest estil minimalista amb tocs de color és ideal per a fer composicions divertides i modernes.

La geometria a les parets està revolucionant el disseny d’interiors amb la seva capacitat per a transformar qualsevol espai en una obra d’art contemporània. Les pintures llises i els traçats lineals es combinen per a crear jocs de volums i textures que aporten un plus d’estil i sofisticació a les estances.

L’estil càlid és una tendència intemporal a la decoració que busca equilibrar la sobrietat i la calidesa a través d’una selecció acurada de materials i colors. Es caracteritza per l’ús predominant de la fusta i el negre, una combinació que aporta aire d’elegància i modernitat als espais.





