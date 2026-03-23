Vallter acull el Campionat Nacional de Professors i Entrenadors d’Esports d’Hivern

L’estació d’esquí i muntanya de Vallter, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), acull des d’avui dilluns i fins dimecres el Campionat Nacional de Professors i Entrenadors d’Esports d’Hivern. Durant la competició també es realitzarà el test ISIA, el títol internacional de més prestigi dins del col·lectiu dels professionals de la neu. L’organització ha escollit Vallter per a la celebració d’aquest campionat amb motiu dels 50 anys de l’estació.
La directora general de Ferrocarrils, Alicia Valle Cantalejo, ha saludat avui els assistents i ha destacat que esdeveniments com aquests ajuden a posicionar les estacions de muntanya d’FGC com a espais idonis per aacollir grans esdeveniments esportius, en tots els seus àmbits.
El campionat reuneix prop de 150 participants, entre professors i entrenadors de les disciplines d’esquí alpí, telemark i snowboard, que competiran per a demostrar la seva tècnica i velocitat en un entorn professional i altament exigent i en un any on l’estació de Vallter mostra les millors condicions degut a les excepcionals nevades que han permès tenir el 100% del domini esquiable obert i amb una qualitat de neu excel·lent.
El campionat, organitzat per AEPEDI (Asociación Española de Profesionales de Enseñanza del Esquí), té com a objectiu valorar les habilitats dels monitors i fomentar la convivència i l’intercanvi d’experiències entre professionals de tot el territori. Durant les jornades, els participants s’enfronten a diverses proves cronometrades que permeten determinar quins són els professors més ràpids i tècnics de cada modalitat.
L’arribada del campionat a Vallter representa un impuls per a l’estació, que es converteix així en escenari d’un esdeveniment de prestigi estatal i en un punt de trobada per a la comunitat de professional dels esports de neu.
A més, i en el marc d’aquest campionat, aquest dimecres es realitzarà també el test ISIA, una prova tècnica internacional destinada als professionals de l’ensenyament de l’esquí i l’snowboard. Forma part dels requisits per a obtenir l’ISIA Card, la màxima acreditació professional reconeguda per la International Ski Instructors Association (ISIA).
L’ISIA Test és una prova d’eslàlom gegant cronometrada que els instructors han de superar per a demostrar que tenen el nivell tècnic necessari per a obtenir la certificació. A Espanya, aquesta prova l’organitza la mateixa AEPEDI com a representant oficial d’ISIA.