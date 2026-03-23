Acord per a aprovar el pressupost municipal de la Seu d’Urgell

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha anunciat aquest dilluns un acord amb el grup municipal de Junts per a l’aprovació dels pressupostos municipals per a aquest any 2026. Aquest pacte, que arriba després d’un procés de debat iniciat al febrer amb tots els grups de l’oposició, assegura la viabilitat de projectes transformadors per a la ciutat sense augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania.
Impuls als projectes estratègics i serveis públics
L’acord pressupostari garanteix el finançament de pilars fonamentals per al futur de la Seu, molts dels quals compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya, que preveu aportar molts recursos per a desenvolupar serveis i equipaments imprescindibles per a la ciutat.
Entre els projectes destacats hi ha:
- Pla de Barris: Un pla transformador centrat en la revitalització del centre històric.
- Millora de la via pública: Increments en les partides destinades a enllumenat i manteniment.
- Seguretat i neteja: Ampliació de les plantilles de la Policia Local i dels operaris de neteja.
- Equipaments clau: Suport continuat a projectes com la nou equipament residencial, nou hospital comarcal, habitatge i el futur de l’INEFC.
Una fiscalitat responsable en un context d’inflació
Una de les condicions principals de l’acord és la congelació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a l’exercici actual. Tot i que en anys anteriors s’havien realitzat ajustos tècnics en taxes com les d’escombraries o aigua, el govern municipal ha decidit, en sintonia amb les demandes de Junts, no aplicar cap increment fiscal aquest any per a protegir les economies familiars davant l’actual context d’inflació i l’augment de preus de productes bàsics com la benzina.
Aquesta mesura és possible, en part, gràcies a l’augment de les transferències de l’Estat derivat del creixement del padró municipal i a una gestió financera que ha permès realitzar una amortització extraordinària de deute de més de 2 milions d’euros.
Un pressupost transversal i obert
En nom de l’equip de govern municipal, l’alcalde Barrera ha subratllat la naturalesa “transversal” de la seva acció política, recordant que en anys anteriors s’havia arribat a acords amb altres forces com ERC o la CUP.
Tot i el pacte amb Junts, l’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu manté les converses obertes amb la resta de grups municipals fins al ple d’aquest dijous per tal d’incorporar noves propostes que puguin enriquir el document final.
“Estem contents de demostrar, una vegada més, la nostra voluntat de pacte per a defensar els interessos dels ciutadans i de les ciutadanes de la Seu. Aquest és un pressupost de consens que ens permetrà tirar endavant les iniciatives que la ciutat necessita”, ha remarcat l’alcalde Joan Barrera.