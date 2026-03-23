Ministres i autoritats internacionals debatran a Andorra els reptes de futur del turisme de muntanya

El ministre de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra, Jordi Torres; la secretària del Gabinet de Turisme i Vida Silvestre de Kenya, Simonida Kordić, i el secretari d’Estat de Turisme, Comerç i Serveis de Portugal, Pedro Machado, abordaran els reptes globals del sector i el paper de la digitalització en el desenvolupament d’un model turístic més sostenible i innovador en el panell “El repte digital de les destinacions de muntanya”. Ho faran en el 13è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, del 25 al 27 de març, és a dir, de dimecres a divendres.
Aquesta edició comptarà també amb la participació del ministre d’Indústria i Turisme d’Espanya, Jordi Hereu, que analitzarà les polítiques públiques per a l’impuls d’un model turístic més sostenible i innovador. A més, Shaikha Al Nuwais, després del seu nomenament com a secretària General d’ONU Turisme al gener d’aquest mateix any, participarà per primera vegada en la cerimònia d’obertura.
El congrés ha esdevingut una referència internacional que convertirà el país en punt de trobada de professionals, institucions i experts del sector turístic per a reflexionar sobre els reptes i oportunitats de les destinacions de muntanya en l’era digital.
Enguany, amb el lema “La destinació sota la influència digital”, s’analitzarà com la digitalització, la intel·ligència artificial i les noves tecnologies transformen la manera de descobrir, gestionar i comunicar les destinacions turístiques. Al mateix temps, el debat se centrarà en la necessitat de preservar l’autenticitat, la sostenibilitat i el benestar de les persones en entorns de muntanya.
Organitzat pel Govern d’Andorra i ONU Turisme, en col·laboració amb els set comuns del país, el congrés s’ha consolidat des de 1998 com un fòrum internacional de referència per al diàleg i la reflexió sobre el desenvolupament del turisme en zones de muntanya.
Equilibri entre tecnologia, natura i benestar, repte de futur del turisme de muntanya
En el marc d’un turisme de muntanya en plena transformació, les aportacions de figures com Alex Connock i Jordi Urbea posen en relleu les oportunitats que ofereix la innovació tecnològica des d’una mirada crítica i humanista. Connock destacarà el potencial de la intel·ligència artificial —incloent-hi fenòmens com els deepfakes— per a redefinir la promoció i gestió de destinacions, sempre des d’una perspectiva ètica que preservi l’autenticitat. Urbea, per la seva banda, introduirà el concepte d’“instint híbrid”, on la tecnologia es combina amb la creativitat i la sensibilitat humana per a impulsar un model més intel·ligent i sostenible. Aquest enfocament conviu amb tendències com el “detox digital”, que reivindica la desconnexió conscient i el benestar emocional en entorns naturals, i amb la idea de passar “de la neu al núvol”, on la hiperconnectivitat i les dades en temps real permeten optimitzar l’experiència turística.
El programa d’aquesta edició contempla també una conversa amb Aleix Espargaró, expilot de motociclisme i actual ciclista, que explicarà com l’esport i les xarxes socials poden convertir-se en eines per a inspirar a les noves generacions a descobrir les destinacions de muntanya.
Les experiències immersives per a conèixer Andorra, la novetat d’aquesta edició
El congrés combinarà, per primera vegada, un programa acadèmic amb conferències i taules de debat amb diverses experiències immersives i activitats a la natura que mostraran el potencial turístic del país. En aquest àmbit destaquen visites culturals a Ordino -reconegut com a Best Tourism Village per ONU Turismo i des de 2020 Reserva de la Biosfera-, experiències de benestar i mindfulness, tallers de gastronomia km 0 i activitats a la muntanya, com la visita al Mirador Solar de Tristaina.
Amb aquesta nova edició del congrés, Andorra referma el seu posicionament com a laboratori internacional d’innovació turística en entorns de muntanya, impulsant un model que combina tecnologia, sostenibilitat i benestar.
El programa i la relació de ponents s’actualitzen periòdicament al web del Congrés: www.mountainlikers.com
Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar
És una iniciativa dels set comuns i del Govern d’Andorra, juntament amb UN Tourism, amb la voluntat de constituir un fòrum de debat permanent sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del turisme en zones de muntanya. Amb una periodicitat biennal, la primera edició es va celebrar el 1998 a Escaldes-Engordany i, des de llavors, cada edició s’organitza en una parròquia diferent.