Unes petites propostes a Govern i comuns

Dependència

A partir de l’estudi de que disposa el Ministeri que té la competència, proposo d’ampliar les mesures sobre la promoció de l’autonomia personal, amb la deguda atenció a la dependència, destinant-hi una partida específica del pressupost, fent cotitzar a la CASS per aquest risc o concepte. Sabent el major cost de la dependència considero que s’hauria d’implementar unes ajudes econòmiques en funció del grau.

En compliment del Conveni de Nacions Unides sobre les persones amb diversitat funcional proposo la implementació generalitzada de la figura de l’assistent que com sabem permet a la persona amb diversitat funcional romandre a la llar, prop dels seus, amb el menor cost respecte a la institucionalització en residència.

Habitatge

En promoure habitatge públic, proposo la posada en marxa petits apartaments de lloguer adaptats, amb serveis comuns per a les persones grans o amb diversitat funcional, com a recurs intermedi entre la llar i la residència.

Participació

Proposo la creació d’òrgans de participació per a la gent gran, de gestió de les llars de jubilats, de formació permanent, d’impuls de mecanismes per afavorir les relacions entre generacions, d’aprofitament de l’ experiència i de posada en relleu de les seves aportacions al conjunt social.

Suggereixo que com cada any fan els joves, seria força interessant que el Consell General i cada un dels comuns, a la sala de consell, rebés als representants dels col·lectius parroquials de persones grans, per tal de poder desenvolupar unes ponències que reflecteixin llurs anhels i aspiracions.