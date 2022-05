Horòscop del 2 al 8 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Els aspectes de Mart, el teu planeta regent, t’afecten molt especialment. Evita qualsevol classe de discussió. Controla aquesta energia que et desborda. Treball: deixa que cadascú expressi les seves idees sense coacció. La teva actitud pot generar desconfiança.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

T’espera una setmana de molta activitat emocional, en la qual transmetràs tranquil·litat, amor i tendresa. Treball: tot el que estiguis fent en aquests moments ha de donar-te bons resultats. Activa’t al màxim i la teva vida millorarà.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Hi ha situacions en la teva vida sentimental que et presenten batalla i potser sigui perquè no et mostres clar i no obres el teu cor. Treball: aposta per la unió, que fa la força i ajuda al fet que tots remin en la mateixa direcció.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La comprensió dels teus processos emocionals t’ajuda a distanciar-te de tot allò que et produeix tristesa. Analitza-ho a fons. Treball: tens coses urgents per resoldre i algú està desviant la teva atenció, opta per esquivar-lo.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Si el teu treball t’està absorbint tant temps que no pots dedicar més hores a la teva família, alguna cosa està fallant en la teva organització. Treball: un petit contratemps podria generar-te una excitació. Evita-ho intentant que no t’afecti.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Molta activitat emocional. Et dedicaràs en cos i ànima a certes persones del teu entorn. Acabaràs esgotat, però satisfet. Treball: La notícia d’un èxit t’omplirà de felicitat, la qual cosa repercutirà favorablement en canvis que desitges fer.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Opta per la diplomàcia, tu saps capejar el temporal quan veus que la discussió floreix a casa. Treball: bon moment per apuntar-te a un curs, per estudiar, per obrir-te a noves dinàmiques. Necessites expandir la teva creativitat.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

No faltis a una promesa, amb els teus fills, amb la teva parella o amb qualsevol altra persona o la discussió arribarà el cap de setmana. Treball: no pateixis pel que els altres no poden fer-te, compleix, sinó acabaràs malament.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Quan estàs de bon humor ets encantador, però quan et poses a la defensiva, no hi ha qui pugui amb tu. Modera el teu temperament. Treball: la comprensió és la consigna. No carreguis contra qui no comparteix les teves opinions.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Aquesta setmana et toca escoltar més que manifestar les teves opinions, i no solament a casa. Però les teves prioritats han de ser cuidar-te més i millor. Treball: sabràs estar i manar sense que es noti i això requereix molta habilitat, felicitats.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La necessitat de ser més efectiu suposa un extra amb el qual no comptaves. Hauràs d’alleujar el sofriment d’una altra persona. Treball: una situació insostenible no dura sempre, només el temps necessari perquè assumeixis la lliçó. Aprèn ràpid.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

La teva família pot estar demanant-te certs sacrificis, però si estàs disposat a ajudar no tindràs problemes quan els necessitis. Treball: hi ha moments en què has de saber renunciar, i prendre’t un temps per analitzar el que no ha sortit bé.