Una guia de sensibilització dirigida al sector de la restauració sobre les monodosi de plàstic

Cartell adreçat als establiments de restauració sobre els envasos monodosi (SFGA)

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha posat a disposició del sector de la restauració una nova guia per a explicar de forma senzilla i planera la nova normativa relativa a la prohibició dels productes de plàstic que es serveixen en format monodosi, així com també per a animar a reduir tots aquells productes de plàstic que siguin possibles.

El nou document es farà arribar al sector implicat, és a dir, a les associacions d’hotelers i a la Cambra de Comerç perquè en puguin fer difusió als seus membres. La guia de sensibilització recull tot un seguit de bones pràctiques i alternatives per a eliminar els productes alimentaris en monodosi i altres productes de difícil gestió amb la finalitat de prevenir i reduir la generació d’aquesta tipologia de residus.

Així, el text facilitat al sector permet explicar en un sol document les diverses mesures que el Govern ha aprovat els darrers mesos per a lluitar contra la generació de residus plàstics, en base al desplegament reglamentari de la Llei d’economia circular. El text normatiu advoca per prioritzar l’ús de productes reutilitzables, i per això, el Govern va establir, via reglament, una llista de productes alimentaris en monodosi de plàstic prohibits i també una llista dels productes plàstics d’un sol ús que estan subjectes a reducció, que s’afegeixen a la llista de productes de plàstic d’un sol ús prohibits.

La voluntat és avançar en la reducció d’aquest tipus de residus que afecten negativament el medi ambient i que tenen una vida útil molt curta, i a més, presenten greus problemes de reciclabilitat.