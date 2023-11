Mor Emília Llorens, la trementinaire que més va fer per la divulgació de l’històric ofici

Emília Llorens amb una “romaneta” de les que utilitzaven les trementinaires de la família per a pesar la mercaderia (Arxiu Cal Peret)

Aquest dimecres ha mort a Cornellana (la Vansa i Fórnols), a l’edat de 89 anys, Emília Llorens Majoral, una de de les últimes trementinaires que quedaven amb vida i, sense cap mena de dubtes, la que més ha contribuït a donar a conèixer aquell antic ofici que, al llarg de més de dos segles, van exercir les dones de la vall de la Vansa i Tuixent recorrent a peu gran part de Catalunya per a vendre herbes guaridores i remeis tradicionals.

Des que va començar a recuperar-se la memòria de les trementinaires, ara fa uns trenta anys, l’Emília Llorens ha estat el principal referent a l’hora d’explicar l’històric ofici. Al llarg d’aquest temps, ha donat desenes d’entrevistes a investigadors, estudiants i periodistes que han volgut conèixer el món de les trementinaires a través d’un testimoni d’excepció com va ser l’Emília.

Tal con explica Lina Sevillano, responsable del Museu de les Trementinaires de Tuixent, “l’Emília no tenia mai un no. Cada vegada que venia algú al museu i demanava si podia parlar amb alguna antiga trementinaire, l’adreçava a cal Peret de Cornellana, on l’Emília sempre tenia la porta oberta per a rebre aquelles visites”. Neus Céspedes Llorens, filla de l’Emília, recorda que la seva mare vivia aquelles entrevistes com un emotiu viatge a la seva infància i adolescència. “Sempre em deia que parlar del seu temps de trementinaire li reviscolava la memòria”.

Emília Llorens va néixer a Cornellana l’any 1934. A l’edat de 7 anys va acompanyar per primera vegada la seva padrina Maria Majoral en el viatge que la trementinaire feia per terres del Lluçanès, la plana de Vic, el Montseny i la Selva. El viatge que va fer quan tenia 9 anys és el que recordava amb més emoció, perquè va veure el mar per primer cop. L’Emília va continuar fent de trementinaire aprenent fins als 16 anys, quan va deixar l’ofici “d’anar pel món” per a aprendre a cosir. L’any 2005 va rebre el premi Trementinaire d’Honor que atorga l’organització de la Festa de les Trementinaires. L’enterrament estava previst per a avui dimecres.