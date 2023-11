Espot i Forné participaran a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de l’ONU, COP 28

Logotip de la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, COP 28 (Govern d’Andorra)

El cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, assistiran aquests propers dies a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, denominada COP 28, que acollirà la ciutat de Dubai, Emirats Àrabs Units. Més concretament, Espot participarà els propers dies 1 i 2 de desembre, mentre que el secretari d’Estat s’hi desplaçarà entre el 4 i el 8 de desembre.

La trobada internacional enguany demana als estats part ‘Unite.Act.Deliver’, és a dir, actuar de forma conjunta per a aconseguir resultats reals i complir amb els compromisos internacionals adquirits per a fer front al canvi climàtic i poder assolir l’objectiu marcat en l’Acord de París per a limitar l’escalfament global a l’1,5 graus. Així mateix, la cimera també es posa el repte de poder continuar impulsant mesures per a aconseguir les millors formes d’adaptació als impactes que ja està implicant el canvi climàtic. Andorra assisteix al més alt nivell polític per a tornar a mostrar els seu compromís davant la comunitat internacional.

La declaració nacional d’Andorra davant de la sala plenària es preveu que la faci el cap de Govern el dissabte 2 de desembre durant el matí. Així mateix, també es preveu que Espot prengui part de la primera reunió del Balanç Mundial (Global Stocktake) on es durà a terme un balanç mundial dels progressos de l’Acord de París, que tindrà lloc el divendres 1 de desembre.

Per la seva part, el secretari d’Estat David Forné té previst assistir a diverses taules de treball i esdeveniments paral·lels amb l’objectiu de sensibilitzar a la comunitat internacional sobre els efectes del canvi climàtic, especialment en territoris de muntanya com Andorra, així com també per a explicar el compliment dels compromisos internacionals que està assolint el país.