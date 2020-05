Una conducció més segura

Us oferim una sèrie de consells perquè els vostres viatges en cotxe siguin més segurs.

• Abans d’agafar el cotxe comproveu tots els nivells del vehicle, com aigua, oli, líquid de frens o per al netejaparabrises, així com l’estat de la bateria, comproveu també que porteu els pneumàtics en perfecte estat, inclosa la roda de recanvi, i vigileu l’estat dels amortidors, els llums i els seus recanvis.

• Porteu els elements obligatoris en cas d’avaria: armilla reflectora, un parell de triangles de senyalització d’emergència, gat hidràulic, eines i llums de recanvi.

• Eviteu que l’equipatge es desplaci, tant dins del maleter com del vehicle.

• Cal emprendre el viatge descansat i relaxat; havent dormit suficientment.

• Si utilitzeu ulleres, agafeu-ne unes de recanvi i no oblideu les de sol.

• No us fixeu una hora d’arribada al destí i al mínim símptoma de cansament, atureu-vos durant almenys 15 minuts.

• No feu una conducció continuada durant molt de temps. El recomanable és descansar cada dues hores o 200 km.

• Si viatgeu amb nens, feu-ho en les hores de menys radiació solar i feu aturades periòdicament.

• El conductor i la resta d’ocupants han de portar sempre posat el cinturó de seguretat. Els nens sempre han d’anar subjectes amb sistemes de retenció infantil homologats al seu pes i talla.

Per Tot Sant Cugat