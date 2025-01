Un propòsit per a aquest nou any 2025

Roser Rodríguez Jerez

És molt important trobar moments al llarg de l’any per a reflexionar sobre les nostres vides: com ens trobem? Què volem aconseguir? Què podem millorar? Un dels moments de reflexió més comuns és amb el canvi d’any. Sembla que en iniciar-se un any nou ens trobem amb una nova oportunitat per a començar de zero. I, llavors, molts ens posem com a bojos a pensar i a redactar els famosos propòsits de Cap d’Any.

Si les nombroses festes familiars, els sopars amb amics i altres compromisos us han deixat una estoneta per a pensar, enhorabona! Jo ja vaig fer la reflexió fa un parell de mesos i, avui, he aprofitat per a refrescar-la. Hem d’establir metes i objectius per a continuar creixent i millorant, però també cal recordar que el camí pot tenir obstacles inesperats i desafiaments imprevistos. La clau és mantenir una mentalitat oberta i positiva, i aprendre a gaudir de cada moment.

Aquest any que acabem de deixar enrere m’ha demostrat que som capaços de fer front a qualsevol desafiament i trobar una manera de seguir endavant. He recordat la importància de cuidar-nos nosaltres mateixos, però, també, òbviament, als altres.

El que ha marxat ha estat un any de creixement i transformació. Per tant, és un llegat que puc endur-me cap al meu futur. Desitjo que el nou any estigui ple de noves oportunitats per a continuar creixent, aprenent i assolir noves metes.

Que ens mantinguem forts, decidits i compromesos amb el nostre propi creixement i amb el benestar dels que ens envolten. I, sobretot, que recordem que cada any deixa ensenyaments valuosos que podem utilitzar, fer-los servir per a viure una vida plena i feliç.

Espero que hagueu tingut una bona sortida d’any 2024 i que el nou any 2025 estigui farcit d’èxits i creixement personal i professional per a tothom. I no oblidem mai que hem d’aprendre de les nostres experiències per a no repetir errors.

Tot i els desafiaments i canvis constants, sempre és possible trobar formes de potenciar allò que tenim més positiu en nosaltres. Ho hem de donar tot per a aconseguir que el món sigui un lloc millor.