Al·lèrgies al pol·len i alimentació

Cada cop hi ha més persones que pateixen al·lèrgia, especialment quan arriba la primavera degut al contingut de pol·len que hi ha a l’aire. Els símptomes són sobretot a nivell respiratori com si es tractés d’un refredat comú: tos, esternuts, mocs, picors i vermellor als ulls, etc. Respecte al què fa a l’alimentació poca cosa es pot fer per a millorar aquestes molèsties.

El què poca gent sap és que una al·lèrgia al pol·len pot desencadenar una reacció al·lèrgica a nivell sistèmic (urticària a la pell, inflor de la llengua, xoc anafilàctic) per causa alimentària. Això vol dir que es pot tenir una reacció al·lèrgica al menjar un aliment al qual, a priori, no som al·lèrgics.

Això succeeix degut a reactivitats creuades: el cos és al·lèrgic a unes proteïnes en particular (presents en el pol·len), però les confon amb altres proteïnes (presents als aliments) que tenen una estructura molt similar, desencadenant una reacció al·lèrgica.

La relació més freqüent entre al·lèrgia a pòl·lens i aliments que poden provocar una reacció al·lèrgica es la següent:

Pol·len gramínies: tomàquet, cacauet, meló, síndria, poma, pera, codony, préssec, pruna, cirera, maduixa, ametlla, albercoc, gerds.





tomàquet, cacauet, meló, síndria, poma, pera, codony, préssec, pruna, cirera, maduixa, ametlla, albercoc, gerds. Pol·len artemisa: poma, pera, codony, préssec, pruna, cirera, maduixa, ametlla, albercoc, gerds, pipes de gira-sol, mel.





poma, pera, codony, préssec, pruna, cirera, maduixa, ametlla, albercoc, gerds, pipes de gira-sol, mel. Pol·len plantago: meló.





meló. Pol·len plataner d’ombra: avellana, cacauet, plàtan, poma, api, blat de moro, cigrons, enciam.

La relació entre aliments i pol·len és molt estreta. S’estima que el 75% de les persones al·lèrgiques a fruites i verdures també pateixen al·lèrgia a pòl·lens. També que una de cada cinc persones al·lèrgiques al pol·len corren el risc de patir una reacció al·lèrgica greu per consum de vegetals degut a una reactivitat creuada.





Júlia Farré, dietista – nutricionista d’Alimmenta