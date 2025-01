L’atur augmenta un 0,38% al desembre a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran

Una Oficina de Treball de la Generalitat (Govern.cat)

L’atur ha augmentat un 0,38% al desembre de 2024 a les comarques de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran. A la demarcació ara hi ha 16.469 persones que busquen feina, 62 més que al novembre, quan també hi havia hagut un lleu increment. Tot i aquest repunt, l’any s’ha tancat amb 743 demandants de feina menys que fa un any (-4,32%), segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri espanyol de Treball.

Per sectors, la construcció és la que ha sumat més nous aturats al novembre (+39), fins a arribar als 1.240, tot i que el sector amb més atur segueix sent amb molta diferència el dels serveis, amb 10.943 (+18). En aquest sentit, la desocupació ha baixat a la indústria, on ara hi ha 1.467 aturats (-9), i a l’agricultura, amb 1.329 (-17). A 1.490 inscrits a les llistes no els consta cap feina anterior.

Pel que fa als afiliats a la Seguretat Social, la de Lleida és l’única demarcació catalana que millora les dades respecte el mes anterior i suma 1.472 treballadors (+0,72%). La xifra total d’afiliats és de 206.493. En tot cas, els experts han valorat aquestes darreres dades com un signe d’esgotament del mercat laboral i un avís per la possibilitat que comenci un cicle d’augment de l’atur, després que al juny passat es va registrar la dada més baixa dels darrers setze anys (15.743).