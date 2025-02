Un fenomen paranormal

Lluís R. Samper Pascual

Un fet d’una extraordinària particularitat va ocórrer fa molts anys en una de les cases del poblet rural, on pare i fill, ens desplaçarem per a pintar les parets i les portes, acompanyats per un operari recent contractat que resultà ser un exercitat coneixedor dels fenòmens paranormals, com veurem.

La mestressa de la casa havia sortit a fer la compra. Nosaltres érem al pati preparant les pintures. Tot d’una, impulsat per no sé quina força estranya, l’operari entrà al galliner, de puntetes, sense fer soroll, per a no esverar les aus. Es tancà dins i pintà al terra una línia recta de color blanc.

Una per una, sense moure’s, l’operari va hipnotitzar les aus, les feia centrar llur mirada fixament a la línia blanca del terra, les acaronava al clatell i lentament les tombava del costat dret. Amb un massatge suau al pap quedaven adormides, tombades completament, amb la testa penjant. Sigil·losament sortí del galliner i el tancà.

En retornar a casa, a la mestressa, li demanàrem d’anar a veure el galliner. En contemplar l’espectacle, la senyora de la casa es posà les mans al cap, tot exclamant: «Déu meu, què ha passat». Una forta i enèrgica picada de mans de l’operari despertà les aus. Aletejant uns instants, es reincorporaren i tot tornà a la situació de partida.