Consells per a viatjar sense preocupacions

Una parella fent un viatge (AMIC)

Les vacances, escapades, desconnexions… estan per a gaudir-les, però és important, abans, prendre precaucions per a evitar riscos. No ser organitzats a l’hora d’emprendre un viatge ens pot comportar més d’un disgust. Algunes sorpreses inesperades són autèntics maldecaps. Potser ja ho saps, però en tot cas, ho recordem:

1. Reserva a webs segures. Internet és una excel·lent eina per a planificar i reservar viatges. Tot i això, és important prendre precaucions per A evitar fraus i estafes. Assegura’t que la web de reserves sigui segura, verificant el cadenat a la barra d’adreces i que l’URL comenci per “https://”. Investiga l’empresa, llegeix ressenyes, i no facis pagaments fora de la plataforma. Revisa les fotos i comunica’t amb l’amfitrió per a confirmar els detalls.

2.- No enviïs una còpia del vostre DNI. Poden utilitzar-les per a suplantar la teva identitat. Si és imprescindible, modifica-la amb una aplicació: pixela la foto i la firma, i afegeix una marca d’aigua amb el motiu de l’ús, com “reserva d’allotjament”.

3.- Compte amb el pagament. Abans de pagar, revisa les condicions de la reserva i desconfia d’ofertes massa bones. Utilitza mètodes segurs com targetes de crèdit o PayPal i evita compartir informació confidencial per canals no segurs.

4.- Contracta una assegurança de viatge. Concep l’assegurança de viatge com una inversió i tria’n una que s’ajusti al tipus de viatge i activitats que faràs.





Per Redacció-Consumer-eroski