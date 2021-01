Un concurs entre els alumnes del país per celebrar el Dia Internacional de l’Educació

El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i el Consell General organitzen, amb motiu del Dia Internacional de l’Educació un concurs adreçat a tots els alumnes del país per promoure la reflexió entre els infants i joves sobre el dret a ésser educats i a poder assistir a l’escola.

Per aquest motiu, i sota el títol ‘Educació per a tothom, digues la teva’, s’impulsa aquesta iniciativa per a l’alumnat dels diferents sistemes educatius i dividit en funció del curs d’escolarització que realitzen.

Així, els alumnes de primera Ensenyança poden presentar un dibuix, un rodolí o un text breu –segons si fan primer cicle, segon o tercer– al voltant de la pregunta ‘per què és important anar a l’escola?’. Els de segona Ensenyança que vulguin participar-hi han de presentar una fotografia que reivindiqui el dret a l’educació, i els de Batxillerat i Formació Professional han d’escriure una piulada que sintetitzi perquè és important l’educació.

S’hi pot participar fins al divendres 15 de gener i els guanyadors, que opten a endur-se lots de material escolar o tauletes digitals, es donaran a conèixer el 25 de gener, jornada en què se celebra el Dia Internacional de l’Educació.