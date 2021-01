El PS d’Andorra la Vella demana participar en projectes com els Serradells o el telefèric de Carroi

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella desitgen que la relació amb la majoria aquest 2021 sigui “més fluïda” i poder col·laborar i fer propostes. En aquest sentit, demanen poder participar en les reunions relatives al projecte de reconstrucció dels Serradells o del telefèric del pic de Carroi, entre d’altres.

Des de PS+Independents d’Andorra la Vella lamenten que, novament, s’hagin d’assabentar per la premsa que la Batllia ha donat el seu vistiplau perquè es puguin començar les obres i que aquesta setmana s’ha de celebrar una reunió amb els encarregats dels treballs. I més quan al llarg del 2020 s’han anat fent preguntes i demandes d’informació repetidament sobre l’estat de la qüestió. Així, els consellers socialdemòcrates consideren que seria interessant poder formar part d’aquestes reunions “i així no haver d’anar demanant informació”. La relació seria més transparent i fluida “per a tots”, ha assegurat el conseller Sergi González.

Un altre projecte en el que es demana participar és el del telefèric del pic de Carroi. En aquest punt, des de PS+Independents es recorda que en la darrera sessió del Consell de Comú, la cònsol major es va comprometre a citar-los per fer una reunió per tractar el tema i explicar-los la situació del projecte. Però una vegada més, no s’ha rebut cap convocatòria i “per la premsa sabem que el punt d’interès és l’aparcament dels Pouets”. “Esperem poder fer aquesta reunió i rebre la informació per així valorar i tenir clar en què consisteix aquest projecte”, ha manifestat González, ja que “des de PS+Independents d’Andorra la Vella volem conèixer l’abast i la magnitud, i tots els treballs i estudis que s’estan fent”.

La voluntat és de “seguir sent proactius” i poder fer aportacions en positiu, com “les que vam fer al pressupost”, ha posat com exemple el número dos dels socialdemòcrates a Andorra la Vella, que ha comentat que els agradaria que se’n pogués incorporar alguna al pressupost i que es pogués tirar endavant.

“Des de PS+Independents estem oberts a col·laborar i treballar junts per la parròquia”, ha insistit González, que ha defensat que “creiem que és el millor, remar tots en el mateix sentit”. “Aquest és el nostre propòsit, els consellers de PS+Independents estem aquí per ajudar la parròquia”, ha reitera. “Esperem que la majoria ens tingui en compte i ens faci partícips de varis projectes, del dia a dia de la parròquia, i que puguem sumar, ajudar i col·laborar entre tots”, ha conclòs el conseller socialdemòcrata.