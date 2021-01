Els contagiats a Sant Vicenç d’Enclar superen ja el 80%

Augmenten els casos de coronavirus a la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar. El brot ja afecta 48 usuaris, el 80% del total de padrins que hi resideixen. Tenint en compte que en les dues plantes del centre hi ha contagiats, la direcció demanarà a Salut poder traslladar-ne una part a l’hospital. Els treballadors infectats també augmenten de manera significativa, amb una desena més. Davant la manca d’empleats, el centre ha decidit contractar-ne quatre més.

La Covid-19 no dona treva als centres sociosanitaris per a la gent gran. El darrer cribratge a la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar ha permès detectar més casos positius de coronavirus. Segons les fonts consultades, a hores d’ara hi ha 48 usuaris contagiats, més del 80% del total de padrins que hi resideixen. 10 es troben a la planta d’hospitalització del Cedre i uns quaranta al centre de Santa Coloma aïllats a les seves habitacions. Tan sols 7 no han estat contagiats. La direcció, tenint en compte que en les dues plantes de la clínica hi ha casos positius, demanarà a Salut si alguns els poden traslladar a l’hospital.

Continua preocupant els casos positius entre la plantilla de treballadors, que pugen significativament a 32. Davant la manca de professionals, el centre ha decidit contractar-ne quatre més. A més de l’auxiliar i la infermera de la Creu Roja, el centre espera el suport de professionals del SAAS, que encara no s’ha concretat.

L’estudi epidemiològic per esbrinar l’origen del brot continua en marxa, així com l’estudi genòmic per intentar saber si la causa de l’alta velocitat de propagació del virus al centre ha estat una soca més infecciosa.