Un altre món és possible (si es fan canvis)

Lluís R. Samper Pascual

James Tobin (1918-2002), fou un economista keynesià, deixeble de Joseph Schumpeter, a Harvard. A principis dels 60 havia estat assessor de John Fritzgerald Kennedy. En el 1981 rebé el premi Nobel. És ben conegut arreu per haver tingut la idea de fomentar la creació d’una taxa que porta el seu nom: TAXA TOBIN, també anomenada TAXA ROBIN DELS BOSCOS.

En el seu origen primigeni, la taxa Tobin tractava de gravar les transaccions monetàries internacionals, per tal d’intentar frenar les múltiples operacions diàries de caire especulatiu, que amenacen els règims de canvi fix, sempre amb el ferm propòsit de privilegiar les inversions realment productives, fomentant-les entre els inversors.

Avui dia, el sistema monetari internacional funciona a base de canvi flotant. A més de lluitar contra l’especulació es tractaria d’intentar limitar les evolucions canviàries de les monedes, en limitar la circulació de capitals. Cal recordar que sols en un petit tant per cent de transaccions intervenen mercaderies. La resta són intercanvis virtuals, al meu parer de caràcter especulatiu.

La proposició del gravamen per part dels altermundistes girà a l’entorn d’un baix tant per cent (entre un 0’5 i un 1 per cent). Segons la UE gravar les transaccions financeres internacionals en un 0’1 % permetria recaptar cinquanta mil milions d’euros cada any. Es podrien emprar per a ajudar als països en via de desenvolupament, a millorar llurs condicions socials.

James Tobin recusà la utilització del seu nom per part dels altermundistes. Havia dit: “Aprecio l’interès que dispensen a la meva idea, però molts dels elogis, no venen pas d’on caldria. Jo soc economista i, com la major part d’economistes, defenso el lliure canvi (….). Rebutjo que es desviï el meu nom”.

Segons calculs fets a l’època pel propi James Tobin, l’import anual de la taxa seria superior al guany esperat pels especuladors. A Espanya, l’impost grava amb 0’2 % les operacions de compra-venda d’accions en borsa, de les companyies de més de 1.000.000 d’euros. A causa tant d’un menor nombre d’operacions en borsa, com de les excepcions, no es recapta allò que fou pressupostat.

A la resta d’Europa, només 10 països han implementat la Taxa Tobin, o estan en vies de fer-ho, entre els quals no figura Andorra. Si tenim en compte els anys transcorreguts des que sorgí la idea, i el baix nombre de països d’Europa que l’han adoptat, hem de concloure que no hi ha voluntat política d’implementar el gravamen de forma generalitzada.

En 1929, durant la Gran Depressió, l’economista John Maynard Keynes ja proposava una taxa com la descrita. Ha calgut gairebé un segle per a començar a moure peça a Europa.