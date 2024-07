Idees per a cuinar albergínies fresques

Una dona tallant una albergínia (AMIC)

Amb la forma allargada i el color cridaner, les albergínies evoquen la imatge d’un globus d’aigua. Però la seva veritable similitud resideix en el contingut intern: aquestes hortalisses són riques en aigua, constituint més del 92% de la seva composició nutricional. Tot i això, el seu valor no es limita a això. A continuació, explorarem les principals propietats nutricionals de les albergínies, com seleccionar les millors al mercat i consells per a la seva preparació a la cuina.

Propietats nutricionals de les albergínies

A més del seu alt contingut en aigua, les albergínies són una font de potassi, fibra en quantitats moderades, i contenen minerals importants com a magnesi i calci. Amb només 84 kcal per cada 100 grams, són una opció ideal per als que busquen controlar el seu pes.

Tot i que estan disponibles durant tot l’any, les albergínies arriben al màxim sabor en els mesos següents. Prefereixen la calor, de manera que les varietats cultivades a la primavera i l’estiu són particularment delicioses.

La clau per a triar-les és optar per a aquelles que siguin fermes al tacte i estiguin lliures de marques o talls a la pell. Com que les albergínies són molt sensibles i es deterioren fàcilment, la pell prima les protegeix, però és important manipular-les amb cura, a casa, per a evitar danys, com si fossin globus d’aigua.

Com reduir el sabor amarg? Les albergínies són versàtils a la cuina i es poden preparar de diverses maneres: saltejades, fornejades, fregides, arrebossades, o en plats com la musaka a l’estil grec. En tots els casos, és crucial eliminar el seu lleuger sabor amarg, que en cas contrari podria arruïnar el plat.

Hi ha un truc molt senzill per a això: Obrim l’albergínia, fem uns talls a la seva carn i hi tirem sal. La deixem reposar així durant mitja hora sobre una reixeta (primer amb la polpa cap amunt, després amb la polpa cap avall). La sal farà que brolli el suc de l’albergínia (el responsable del sabor) cap a la superfície. Esbandim sota el raig d’aigua freda, assequem amb un drap i llesta per a cuinar.





Per https://www.consumer.es/