A vegades és difícil conèixer l’estat d’ànim d’una persona. Malgrat veure-la somrient, pot estar trista. Malgrat estar seriosa, pot estar feliç. Per als humans és complicat conèixer la profunditat dels humans, no obstant això, per a les màquines no sembla una tasca tan difícil.

Una empresa japonesa ha desenvolupat un software que és capaç de detectar les emocions humanes a través de la veu. El nom de la signatura és Empath i per a poder desenvolupar aquest algorisme s’ha basat en l’anàlisi de milers de mostres de veu registrades per Smartmedical.

D’aquesta manera el programa pot identificar quatre emocions bàsiques com són l’emoció, la calma, la ira i la tristesa.

De moment ja hi ha grans empreses interessades en el producte i algunes grans marques que ja estan emprant-lo. És el cas de Fujitsu que ha integrat el software d’Empath en el seu robot Al Plataform i en el seu robot Unibo per a millorar les interaccions d’aquests amb els éssers humans. Per part seva, la companyia Phillips l’utilitza en Utaka Mood-Light una aplicació que monitora l’estat d’ànim dels usuaris per mitjà d’un sistema de colors.