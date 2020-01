L’abraçada és una de les necessitats humanes més importants en la nostra interacció amb els altres. És de tal importància que si un nadó no és abraçat podria morir. Però no només els nadons, els nens, els joves i les persones adultes necessiten també d’aquest contacte físic, sense el qual es genera una sensació d’estar desconnectats o aïllats de l ‘món, que pot donar origen a estats depressius o altres malalties. A l’ésser abraçats tenim la sensació de pertànyer a una mica més gran i això genera confiança, amor i harmonia interior. La seva pràctica contínua permet establir vincles permanents entre els éssers humans.

Les abraçades només donen una bona sensació. Quan l’abraçada és més íntim o fraternal, com el d’una parella amorosa o dins de la família, s’allibera l’hormona oxitòcica, que proporciona relaxació i sensació de seguretat, el que redueix l’estrès i l’ansietat, allibera energia i pensaments positius. És una cosa així com el fonament de la confiança i els vincles humans.

Quantes vegades sentim la necessitat d’una abraçada? Quantes vegades el primer impuls és abraçar a una persona que es veu que l’està passant malament? Si bé l’abraçada és una mostra d’afecte, també amb el podem confortar una persona.

L’abraçada ajuda a incrementar l’autoestima, així com la falta d’ ell, ens pot fer retrets. No ens quedem mai amb

l ‘impuls de donar-lo, no sabem si l’altra persona ho està necessitant el cos diu el que la boca calla un somriure que il·lumina la cara o uns ulls que parlen d’un immens pesar, com sigui, el poder d’un abraçada farà que se segelli aquest buit.

Així com el petó, una mirada i la presència mateixa de la persona són instruments de l’amor per fer-se sentir amb la intensitat que nosaltres li permetem, la consciència és la nostra mesura per dosificar i sembrar-ne cada persona que anem tenint l’oportunitat de conèixer al llarg de la nostra vida.

La pregunta és perquè a vegades restringim aquest sentiment en nosaltres mateixos i en ocasions ho reduïm a gairebé res? El procés en el pas de la vida de vegades ens planteja que és millor així, però veiem que a través dels segles de vida recorreguts, la humanitat li ha donat prioritat a altres coses i reduït els valors a la seva mínima expressió.

Aquesta en nosaltres mateixos treure-ho de el fons del nostre cor i reprendre- com a part de nosaltres mateixos i regalar abraçades com el nostre segell personal.

És important practicar més seguit l’art de connectar amb altres persones i explorar els beneficis importants de les abraçades.