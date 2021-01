Ulleres de sol que cuiden la vista

Les ulleres de sol polaritzades a l’estiu eren tendència però les principals marques del mercat no han dubtat a afegir-se a aquesta moda que ha continuat a la tardor i gran part de l’hivern.

Deixant de banda la part estètica, cal plantejar-se de quina manera compleixen la seva principal funció: la protecció contra els raigs solars més perjudicials.

L’efecte mirall que tradicionalment ha estat usat per esportistes per qüestions tècniques i de millora de rendiment, s’imposa en un accessori que ha estat molt influenciat per la moda.

Les ulleres de sol compten amb la particularitat que reflecteixen l’excés de lluminositat ja que l’acabat fa que la llum reboti. En els dies de molta lluminositat el seu ús pot ser de gran utilitat ja que permeten no perdre molta claror assegurant una major protecció evitant la fatiga de l’ull.

No es tracta només d’una capa final que produeix l’emmirallat, sinó d’un tractament sobre la lent. L’objectiu és assegurar la qualitat de la visió i la protecció dels ulls en qualsevol activitat quotidiana en què el sol pugui resultar perjudicial.

Si podeu anar a esquiar, aquest serà el vostre millor complement.

Per Tot Sant Cugat

Font: vanitycream.com