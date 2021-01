Gangues en detriment de seguretat

Passen els anys i per molta informació que tinguin els usuaris, per moltes fites en la història de la privacitat, continuem sense entendre la importància de les nostres dades. Si no és d’aquesta manera, no s’expliquen els resultats de l’última enquesta elaborada per la firma de ciberseguretat Kaspersky.

Segons explica la companyia, els espanyols estan disposats a assumir riscos en la protecció de les seves dades a canvi d’obtenir millors descomptes en la compra de productes durant el Nadal.

L’enquesta assegura que el 29% dels consumidors és conscient que les estafes són comunes en períodes en els quals augmenten les compres com, clarament, ho és el Nadal. L’estudi afegeix que el 88% dels consumidors espanyols reconeix compartir dades si és a canvi d’obtenir grans beneficis en les seves compres nadalenques. Per contra, menys del 19% només fa compres en grans marques per a minimitzar els riscos amb les dades; un fet que per si no és garantia de res.

Tal com afirma David Emm, investigador en seguretat de Kaspersky “després de l’any difícil pel qual estem passant, qualsevol ganga o descompte resultarà molt temptador”. Emm afegeix que des de la seva empresa anima als compradors a “estar atents i pensar en les dades que cedeixen a canvi d’un descompte”.

Per Tecnonews