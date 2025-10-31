UdA: Tesi doctoral sobre el dret animal a Andorra

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest divendres, 31 d’octubre, la lectura de la tesi doctoral titulada “La protecció jurídica dels animals al Principat d’Andorra: perspectiva administrativa i penal”, defensada per Celia Guitián i dirigida per Carmen Navarro. La tesi exposa la necessitat de protegir jurídicament els animals i analitza l’adequació de la regulació existent al país a través d’una revisió exhaustiva de la literatura sobre els drets i el benestar dels animals, la normativa estatal vigent i la jurisprudència relativa als animals.
S’hi observa que, si bé hi ha certa preocupació legislativa pel benestar animal, no s’arriba a assolir els nivells de protecció existents en l’àmbit internacional. L’estudi fomenta el debat jurídic sobre els actes delictius perpetrats contra els animals i aporta criteris al legislador per a apropar el dret andorrà als corrents internacionals.
El tribunal de tesi ha estat format per Josep M. Tamarit (Universitat d’Andorra), Marta Llorens (Universitat d’Andorra), Marita Giménez-Candela (Max-Planck Institut für Ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht), Míriam Cugat (Universitat Autònoma de Barcelona) i M. Àngels Moreno (Consell Superior de la Justícia).
Amb aquesta ja són 32 les persones doctorades per la Universitat d’Andorra des que es va posar en marxa el programa de Doctorat el curs 2009-2010. Es tracta de la segona tesi doctoral a l’UdA en l’àmbit del dret.